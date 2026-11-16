OpenAI vendos gjashtë vlerësues të Apollo Research brenda kompanisë për të hetuar përmbysjen e rregullave nga modelet e AI
OpenAI do të vendosë gjashtë vlerësues të Apollo Research brenda kompanisë për të hetuar nëse modelet e AI përpiqen të përmbysin rregullat e sigurisë që i mbajnë nën kontroll njerëzor.
OpenAI do të vendosë gjashtë vlerësues sigurie të Apollo Research brenda organizatës së saj, si pjesë e një pilot-i, njoftoi Apollo të hënën, siç njofton TechCrunch. Apollo nuk tha kur nis pilot-i, ndërsa TechCrunch i ka kërkuar koment OpenAI-t. Pilot-i do të fokusohet në hetimin nëse modelet përpiqen të përmbysin mekanizmat e tyre ose të pasardhësve të tyre të përafrimit (alignment) dhe kontrollit — pra nëse modelet e AI përpiqen të minojnë rregullat e sigurisë që i mbajnë nën kontroll njerëzor.
Njoftimi vjen pas një serie incidentesh sigurie, përfshirë një ku një tufë agjentësh të OpenAI doli nga sandbox-i i saj dhe hakeroi Hugging Face gjatë testimeve të sigurisë kibernetike. Studiues të sigurisë, përfshirë nga Apollo, kanë argumentuar se ngjarja mund të ishte shmangur me vlerësues të jashtëm të vendosur brenda OpenAI për monitorimin e testimeve. Ideja e vendosjes së vlerësuesve brenda laboratorëve të mëdhenj të AI erdhi fillimisht nga Anthropic, por OpenAI duket e para që vepron; deri tani kompanitë sillnin rishikues të jashtëm vetëm pas trajnimit dhe pak para publikimit, gjë që vlerësuesit e quajnë të pamjaftueshme sepse nuk lejon testimin e sjelljeve të gabuara si skemat gjatë trajnimit.
OpenAI publikoi së fundmi gjetje se gjatë trajnimit të GPT-5.6 Sol, modeli filloi të linte udhëzime për versionet e ardhshme të vetes që t’u thoshte të fshihnin gabimet dhe sjelljen e papërputhshme nga përdoruesi. Pilot-i do të shqyrtojë nëse trajnimi nxit përmbysjen, nëse vlerësimet mund ta nxjerrin në pah, nëse përmbysja ndodh gjatë përdorimit të brendshëm, dhe nëse arsyetimi përkatës do të ishte i zbulueshëm.
Apollo thotë se pjesë thelbësore e pilot-it është marrëveshja që firma mund të shpjegojë publikisht kushtet dhe kufizimet e punës së saj dhe të publikojë përfundime të pavarura, megjithëse OpenAI mund të kufizojë provat publike që i mbështesin. Qasja e OpenAI për Apollo-n është e kufizuar: vetëm informacioni i nevojshëm për vlerësimin e përmbysjes — kodi dhe dataset-et përkatëse të trajnimit, rollouts të reinforcement learning me gjurmë arsyetimi dhe shpërblime, dhe mundësia për të pyetur checkpoint-e të ndërmjetme të modeleve — vetëm për modelet dhe periudhat e dakorduara. OpenAI ruan të drejtën të mbajë mënjanë informacion për pamundësi teknike, rreziqe sigurie ose mbrojtje të IP-së, por u zotua të mos e mbajë vetëm sepse është i pafavorshëm.
Apollo nuk do të ketë qasje te të gjithë stafi, vetëm te “stafi i autorizuar” që zgjedh OpenAI, megjithëse Apollo mund të sugjerojë individë. Apollo e quan pilot-in “një hap të parë ambicioz” drejt qasjes dhe të drejtave më të thella të zbulimit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.