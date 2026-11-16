Hotel me atmosferë komunizmi në Bulqizë, FSHZH hap tenderin afro 1 mln euro për parkun “Divizioni”
Një ish-zonë ushtarake në Bulqizë pritet të shndërrohet në park tematik retro prej rreth 10 hektarësh, me hotel 23 dhoma që rikrijon jetën e viteve ’70-’80 dhe historinë minerare të qytetit.
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) ka hapur tenderin për projektimin dhe ndërtimin e një hoteli në Bulqizë që do të rikrijonte atmosferën e viteve të komunizmit, siç njofton Shqiptarja.com, duke cituar revistën Monitor. Fondi limit i procedurës është 95,7 milionë lekë, rreth 1 milion euro, ndërsa hoteli pritet të bëhet pjesë e parkut tematik retro “Divizioni”, një projekt që synon t’i japë një jetë të re një ish-zone ushtarake të qytetit.
Sipas dokumenteve të tenderit, hoteli i ri do të ngrihet në vendin e një ndërtese ekzistuese, e cila do të shembet për shkak të problemeve me stabilitetin. Ndërtesa e re do të ruajë formën e asaj të vjetrës, do të ketë tre kate dhe një sipërfaqe prej rreth 1.208 metrash katrorë, me 23 dhoma në total.
Dy katet e para do të kenë 14 dhoma dyshe dhe dy dhoma familjare, ndërsa kati i sipërm do të ketë pesë dhoma të quajtura “dhoma oficerësh”, një dhomë familjare dhe një dhomë të përbashkët me gjashtë shtretër. Brendësia do të rikrijonte estetikën e viteve 1970-1980, ndërsa në disa dhoma do të ketë edhe elementë të viteve ’90. Në hotel parashikohen gjithashtu një hapësirë ekspozimi, një dyqan suveniresh dhe një zonë lojërash.
Parku “Divizioni” do të shtrihet në rreth 10 hektarë, në vendin ku dikur ndodheshin ndërtesat e akomodimit të oficerëve dhe ish-parku logjistik në Bulqizë. Përveç hotelit, aty parashikohen shtigje këmbësore, zona sportive dhe hapësira që prezantojnë historinë minerare dhe jetën e qytetit gjatë komunizmit, duke e kthyer zonën në një destinacion për vizitorët e interesuar për të kaluarën dhe për trashëgiminë industriale të Bulqizës.
Fondi prej rreth 1 milion eurosh mbulon vetëm hotelin dhe hapësirat e jashtme të tij, jo të gjithë parkun. Para se të nisin punimet, kompania fituese do të duhet të përgatisë projektin përfundimtar të zbatimit dhe preventivin e punimeve.
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