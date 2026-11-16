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Teknologji

Trump: Nuk do ta kundërshtoja rikthimin e Jensen Huang në krye të Nvidia-s

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Trump: Nuk do ta kundërshtoja rikthimin e Jensen Huang në krye të Nvidia-s

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se nuk do ta kishte problem nëse Jensen Huang do të rikthehej në postin e drejtorit ekzekutiv të Nvidia-s, pas dorëheqjes së tij javën e kaluar, mes raportimeve për afera jashtëmartesore, përfshirë një lidhje të pretenduar me një spiune kineze.

“Unë nuk do ta kundërshtoja këtë. Besoj se ai ka nxjerrë një mësim të madh”, u tha Trump gazetarëve të hënën, transmeton Telegrafi.

Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur drejtues të industrisë së teknologjisë, përfshirë Elon Musk, kanë kërkuar rikthimin e Huangut në krye të kompanisë përmes një peticioni online, i cili ka mbledhur më shumë se 160 mijë nënshkrime.

I pyetur nëse u beson informacioneve të inteligjencës amerikane se Huangu kishte pasur një lidhje me një spiune kineze, Trump tha se nuk ishte i sigurt për këtë pretendim.

“Nuk e di nëse ajo është spiune kineze. Çdo grua që vjen në vend nga Kina dhe është e bukur, ata thonë se është spiune. Nuk e di nëse ajo ishte fare spiune”, deklaroi ai.

Huangu dhe Trumpi kishin krijuar një marrëdhënie të afërt. Drejtuesi i Nvidia-s ishte bërë një zë i rëndësishëm për SHBA-në në fushën e inteligjencës artificiale, ndërsa njëkohësisht kishte lobuar për lejimin e eksporteve të çipave drejt Kinës.

Trump u nis të hënën për një vizitë në Azi, e cila përfshin ndalesa në Kinë dhe Filipine. Në agjendën e udhëtimit pritet të jenë çështjet ekonomike, si dhe një takim me presidentin kinez, Xi Jinping.

Jensen Huang nuk është planifikuar të jetë pjesë e delegacionit, ndërsa drejtori ekzekutiv i Tesla-s dhe SpaceX-it, Elon Musk, do t’i bashkohet disa pjesëve të këtij udhëtimi. /Telegrafi/

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