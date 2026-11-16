Prindërit e Sarës nga Ohri: Nuk duam protesta, duam drejtësi — i dyshuari kthehet në paraburgim
Familja e 26-vjeçares së rrahur në Ohër u kërkon qytetarëve të heqin dorë nga protesta e paralajmëruar para Prokurorisë, pasi prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Kristian Koraboskit dhe kërkoi paraburgimin e tij.
Familja e Sara Gjorgjievskës, 26-vjeçares që u rrah brutalisht në Ohër, u ka bërë apel qytetarëve të heqin dorë nga protesta e paralajmëruar për nesër para Prokurorisë Themelore Publike në Ohër, siç raporton Fokus duke cituar portalin Ohrid1. Prindërit falënderojnë opinionin për mbështetjen e madhe, por thonë se pas zhvillimeve të fundit në prokurori atyre tani u nevojiten vetëm qetësi dhe shërimi i vajzës së tyre.
Apeli vjen pas një kthese në çështje: Prokuroria Themelore Publike e Ohrit, siç njofton Fokus, ka dorëzuar në Gjykatën Themelore të Ohrit aktakuzë kundër Kristian Koraboskit (31) për tri vepra penale — lëndim trupor, privim i paligjshëm nga liria dhe rrezikim të sigurisë — dhe bashkë me aktakuzën ka propozuar caktimin e masës së paraburgimit, pasi më herët ndaj tij ishin caktuar vetëm masa kujdesi. Sipas familjes, pas ndryshimit të prokurorit që vepronte me çështjen, paraburgimi është kërkuar dhe caktuar dhe i dyshuari kthehet në paraburgim.
Sipas njoftimit të Prokurorisë të cituar nga Fokus, gjatë ditës e dëmtuara është marrë në pyetje në prani të shërbimeve sociale dhe është urdhëruar e kryer ekspertiza për llojin dhe karakterin e lëndimeve të saj, ndërsa i akuzuari ka qenë i siguruar gjatë gjithë kohës që nga nisja e procedurës.
Prindërit tregojnë se pas tyre janë më shumë se 40 orë golgotë nëpër spitale, me frikë dhe presion të madh psikologjik. Sara, sipas tyre, është ende në shok nga e përjetuara dhe po rikuperohet ngadalë; ajo nuk është në dijeni as për përmasat e reagimit publik, as për protestën e paralajmëruar. “Tani na duhet qetësi”, është mesazhi i familjes, e cila thekson se lufta e saj nuk ka asnjë prapavijë politike dhe nuk dëshiron që tragjedia e vajzës të përdoret për qëllime politike.
Sulmi ndodhi më 15 nëntor rreth orës 02:00, kur, sipas policisë, grindja nisi në shtëpinë e të dyshuarit dhe vazhdoi në automjetin e tij, ku 26-vjeçarja u sulmua fizikisht derisa humbi ndjenjat dhe u gjet në rrugë para një marketi; ajo u dërgua në spital me lëndime të rënda trupore, ndërsa i dyshuari u privua nga liria po atë mëngjes.
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