CENTCOM: Ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur pavarësisht bllokadës ndaj Iranit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) deklaroi të mërkurën se Ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur, pavarësisht bllokadës së vazhdueshme ndaj tregtisë detare iraniane dhe sulmeve të ushtrisë iraniane ndaj anijeve tregtare në Gjirin Persik.
Kapiteni i Marinës amerikane Tim Hawkins, zëdhënës i CENTCOM-it, tha se trafiku ka vazhduar të rrjedhë përmes rrugës ujore strategjike. “Që nga fillimi i majit, kemi ndihmuar anijet tregtare të transportojnë më shumë se 900 milionë fuçi naftë bruto dhe produkte të tjera përmes Ngushticës së Hormuzit,” tha Hawkins, duke shtuar se CENTCOM po punon me partnerët rajonalë për të garantuar sigurinë e ngushticës.
SHBA dhe Irani kanë vazhduar të bëjnë pretendime konkurruese se kush ka kontroll më të madh mbi ngushticën kritike të Hormuzit në Gjirin Persik, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e furnizimeve globale të naftës para luftës.
Deklarata vjen në një moment kur çmimet e naftës luhaten dhe Irani pretendon se po e mban ngushticën nën presion si kundërpërgjigje ndaj luftës së nisur nga SHBA në shkurt.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)
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