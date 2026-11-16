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Konflikti SHBA - Iran

CENTCOM paralajmëron: Huthi-t po planifikojnë sulm ndaj anijeve në Gjirin e Adenit, mund të godasin në çdo çast

Komanda Qendrore e SHBA-së thotë se rebelët Huthi po planifikojnë aktivisht një sulm ndaj transportit detar në Gjirin e Adenit dhe u këshillon të gjitha anijeve të shmangin Ngushticën e Bab al-Mandebit dhe vetë gjirin.

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CENTCOM paralajmëron: Huthi-t po planifikojnë sulm ndaj anijeve në Gjirin e Adenit, mund të godasin në çdo çast
Porti i Adenit në Jemen (foto ilustruese)

Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) ka paralajmëruar se rebelët Huthi të Jemenit po planifikojnë aktivisht një sulm ndaj anijeve tregtare në Gjirin e Adenit dhe se goditja mund të ndodhë në çdo çast, siç njofton Al Jazeera në përditësimin e saj të orës 00:25 GMT të 16 nëntorit.

“CENTCOM mund të konfirmojë se Huthi-t po planifikojnë aktivisht një sulm ndaj transportit detar në Gjirin e Adenit. SHBA-ja vlerëson se Huthi-t mund të godasin në çdo çast”, thuhet në deklaratën e ushtrisë amerikane, të cituar në raportim.

Për sigurinë e lundrimit civil, CENTCOM u këshillon fuqimisht të gjitha anijeve të shmangin Ngushticën e Bab al-Mandebit dhe Gjirin e Adenit. Paralajmërimi vjen në një moment kur forcat qeveritare të Jemenit po ripozicionohen larg ngushticës dhe zonave kyçe bregdetare, ndërsa Huthi-t kanë forcuar kontrollin mbi korridorin detar.

Huthi-t, aleatë të Iranit, kanë sulmuar prej kohësh anijet në Detin e Kuq dhe në Gjirin e Adenit, duke thënë se sulmet janë në solidaritet me palestinezët në Gaza. Paralajmërimi i ri amerikan e ngre sërish rrezikun për një nga rrugët më të rëndësishme detare të rajonit, në vazhdën e luftës SHBA–Iran.

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