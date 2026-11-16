Apple nis një aplikacion të ri studimi për të kuptuar si e përdorin njerëzit inteligjencën artificiale për shëndetin
Kompania po bashkëpunon me OpenEvidence për një studim mbi 12-mujor me deri në 200 mijë pjesëmarrës në SHBA, me përgjigje shëndetësore të bazuara në burime klinike si NEJM, JAMA dhe Nature.
Apple po debuton një aplikacion të ri studimi për të kuptuar se si e përdorin njerëzit inteligjencën artificiale për shëndetin, siç njofton TechCrunch. Kompania ka bashkuar forcat me OpenEvidence, një kompani e specializuar në inteligjencën artificiale për kujdesin shëndetësor, për një studim që synon të mbledhë deri në 200 mijë pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara për më shumë se 12 muaj.
Pjesëmarrja është me ftesë dhe u drejtohet përdoruesve në SHBA mbi 21 vjeç, që kanë një iPhone 15 ose më të ri, me iOS 26 ose më të ri, dhe me Apple Intelligence të aktivizuar. Përmes aplikacionit, ata mund të bëjnë pyetje shëndetësore ashtu siç do t’i bënin një asistenti si ChatGPT apo Claude — me ndryshimin se përgjigjet mbështeten në të dhëna klinike nga burime të njohura si The New England Journal of Medicine, JAMA dhe Nature, të thjeshtuara për pyetjet e përditshme.
Përdoruesit mund të vlerësojnë përgjigjet, të japin komente dhe të plotësojnë sondazhe mujore, duke ndihmuar studiuesit të kuptojnë se ku funksionon mirë inteligjenca artificiale në shëndetësi dhe ku ka nevojë për përmirësim. Ata që dëshirojnë, mund të ndajnë edhe të dhëna nga HealthKit — si rrahjet e zemrës në pushim, aktiviteti fizik, gjumi dhe rezultatet e analizave — për sugjerime më të personalizuara. Aplikacioni mund të ndihmojë gjithashtu në përgatitjen për një vizitë te mjeku dhe i orienton përdoruesit drejt ofruesve të kujdesit shëndetësor kur lindin çështje shqetësuese.
Privatësia është në qendër të studimit: të dhënat anonimizohen përpara se të shkojnë te një ofrues i sigurt cloud i palës së tretë dhe nuk do të përdoren për të trajnuar modele të inteligjencës artificiale. OpenEvidence fshin të dhënat e pyetjeve dhe përgjigjeve pas 24 orësh. Sumbul Desai, nënkryetare e Apple për Shëndetin dhe Fitnesin, tha se inovacioni i përgjegjshëm nis nga rigoroziteti shkencor dhe baza klinike, dhe se gjetjet do të ndihmojnë në avancimin e diskutimit shkencor dhe në ndërtimin e mjeteve të besueshme.
Aplikacioni është i disponueshëm për shkarkim që nga sot për përdoruesit në SHBA. Interesi për këtë temë është i madh: më herët gjatë këtij viti, OpenAI njoftoi se përdoruesit bëjnë mbi 300 milionë pyetje të lidhura me shëndetin çdo javë, një shifër që tregon se sa e rëndësishme është bërë inteligjenca artificiale si burim informacioni shëndetësor.
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