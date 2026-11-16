Përplasje në koalicionin gjerman për taksën e energjisë elektrike, Klingbeil paralajmëron për boshllëk prej pesë miliardë eurosh
Ministri i Financave Lars Klingbeil paralajmëron se ulja e taksës së energjisë elektrike për të gjithë do të hapte një boshllëk prej rreth pesë miliardë eurosh në buxhet, ndërsa konservatorët i bëjnë presion kancelarit Friedrich Merz ta mbajë premtimin përpara komitetit të koalicionit të martën.
Një përplasje mes konservatorëve të Unionit dhe socialdemokratëve të SPD-së për uljen e taksës së energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët po thellohet në Berlin, përpara mbledhjes së komitetit të koalicionit të martën, më 17 nëntor, siç njofton agjencia gjermane e lajmeve dpa.
Marrëveshja e koalicionit parashikon uljen e taksës në minimumin evropian, një hap që, sipas gazetës Münchner Merkur, do të kushtonte 5,4 miliardë euro. Aktualisht lehtësimi vlen vetëm për industrinë, prodhimin, bujqësinë dhe pylltarinë, jo për familjet dhe bizneset e tjera. Bisedimet mes drejtuesve të grupeve parlamentare për buxhetin federal të vitit 2027 nuk sollën marrëveshje për këtë çështje, duke zemëruar konservatorët.
Ministri i Financave dhe kryetari i SPD-së, Lars Klingbeil, u tha gazetarëve pas një dialogu me anëtarë të partisë në Potsdam: “Ne kemi thënë se nëse është financiarisht e mundur, atëherë duam ta bëjmë”. Por ai paralajmëroi: “Nuk mund t’i zgjerojmë thjesht boshllëqet për vitet e ardhshme me pesë miliardë”. Klingbeil tha se ka ide për ta kompensuar koston, si një taksë më e lartë fikse mbi fitimet kapitale, por shtoi: “Dyshoj se këto nuk janë propozime që do të duartrokiten nga Unioni”. Ai kërkoi edhe ritëm më të shpejtë reformash nga konservatorët, veçanërisht nga ministri i Shëndetësisë Carsten Linnemann (CDU).
Ndërkohë, presioni mbi kancelarin Friedrich Merz (CDU) po rritet edhe brenda kampit të tij. Ish-sekretari i përgjithshëm i CDU-së, Paul Ziemiak, tha në një mbledhje të grupit parlamentar, sipas gazetës Bild: “E vetmja gjë që donim, ulja e taksës së energjisë elektrike, nuk po vjen!” Zëdhënësi i buxhetit i CSU-së, Florian Oßner, e quajti taksën një “çështje ende të hapur”. Në margjinat e samitit joformal të BE-së në Dublin, Merz përsëriti: “I qëndroj qëllimit tim për ta ulur taksën e energjisë elektrike në minimumin evropian, plotësisht nga viti i ardhshëm”. Kancelari synon ta zgjidhë çështjen drejtpërdrejt me Klingbeil-in në komitetin e koalicionit.
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