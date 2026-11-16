Java 10 në NFL: Mahomes hedh pesë touchdown-e për Chiefs, Browns përmbysin Texans dhe Bills shkojnë 8-1
E diela e Javës 10 në NFL solli edhe tetë finale të tjera, përveç fitoreve të Detroit Lions në Mynih, Minnesota Vikings në Green Bay dhe San Francisco 49ers në Dallas, të mbuluara në artikuj më vete, siç njofton Associated Press.
Kansas City Chiefs 35-13 Atlanta Falcons. Patrick Mahomes kompletoi 22 nga 35 pasime për 348 jarde dhe pesë touchdown-e. Rookie Emmett Johnson, në startin e tij të parë në vend të Kenneth Walker të dëmtuar, vrapoi 22 herë për 101 jarde dhe kapi gjashtë pasime për 70 jarde e dy touchdown-e, ndërsa edhe Josh Downs i sapoardhur shënoi me kapje. Chiefs (7-2) u ngjitën në barazim për vendin e parë të AFC West me Denverin, që kishte javën e pushimit. Për Falcons (3-7), që pësuan humbjen e tretë radhazi, Michael Penix Jr. hodhi 286 jarde me një interception, ndërsa Bijan Robinson vrapoi 71 jarde dhe shënoi touchdown-in e vetëm të Atlantës.
Cleveland Browns 27-24 Houston Texans. Browns përmbysën një disavantazh 17-0: Quinshon Judkins vrapoi për touchdown-in vendimtar prej pesë jardesh me 53 sekonda të mbetura. Deshaun Watson, kundër ish-ekipit të tij, kompletoi 25 nga 40 pasime për 312 jarde, vrapoi për një touchdown prej gjashtë jardesh dhe udhëhoqi drive-in e gjashtë vendimtar në çerekun e katërt këtë sezon, në përmbysjen më të madhe të Cleveland-it në 12 vjet. Browns (6-4) hyjnë në javën e pushimit, ndërsa Texans bien në 3-6; C.J. Stroud hodhi 211 jarde dhe tre touchdown-e, me Nico Collins nëntë kapje për 94 jarde.
Jacksonville Jaguars 40-23 Tennessee Titans. Trevor Lawrence hodhi 352 jarde dhe tre touchdown-e, Parker Washington mblodhi 152 jarde me kapje, rekord personal, Bhayshul Tuten vrapoi 88 jarde dhe një touchdown, ndërsa Cam Little shënoi katër gola fushe. Jaguars (7-2) fituan për herë të gjashtë në shtatë ndeshje dhe vendosën rekord franchise me fitoren e pestë radhazi ndaj rivalëve të AFC South. Për Titans (1-8), Cam Ward kompletoi 28 nga 39 pasime për 231 jarde dhe dy touchdown-e.
Buffalo Bills 31-12 New York Jets. Josh Allen vrapoi për dy touchdown-e dhe hodhi një pasim për touchdown për DJ Moore, ndërsa James Cook vrapoi 157 jarde, përfshirë touchdown-in prej 74 jardesh në çerekun e katërt. Bills (8-1) janë në startin e tyre më të mirë në 35 vjet, që nga viti 1991. Jets (2-8) shënuan vetëm me katër gola fushe të Jason Sanders dhe pësuan humbjen e pestë radhazi; kuarterbeku Geno Smith u largua në çerekun e tretë për një dëmtim në kyçin e këmbës, pasi ishte vlerësuar edhe për një goditje në kokë, dhe debutoi rookie Cade Klubnik.
Indianapolis Colts 24-22 Miami Dolphins. Daniel Jones hodhi një pasim për touchdown, Seth McGowan shënoi me vrapim prej katër jardesh dhe Adetomiwa Adebawore rikuperoi një fumble në end zone për touchdown, ndërsa Jonathan Taylor mblodhi 103 jarde totale. Colts (3-7) i dhanë fund serisë prej pesë humbjesh, vetëm pesë ditë pasi shkëmbyen dy receptorët e tyre kryesorë. Dolphins bien në 1-8; Kyle McCord, në ndeshjen e tij të parë në NFL, kompletoi 17 nga 32 pasime për 209 jarde.
Carolina Panthers 20-17 New Orleans Saints. Chuba Hubbard mblodhi 172 jarde nga scrimmage — 92 me vrapim dhe 80 me pesë kapje — dhe shënoi dy touchdown-e, ndërsa goli i fushës prej 54 jardesh i Ryan Fitzgerald në sekondën e fundit vendosi ndeshjen, pas një ndëshkimi prej 30 jardesh për ndërhyrje në pasim ndaj mbrojtjes së Saints që i dha Carolinës topin në jardën 36 të New Orleans me 21 sekonda të mbetura. Panthers (4-5) fituan pavarësisht 17 ndëshkimeve për 152 jarde; Saints bien në 3-6, pasi Charlie Smyth i kishte barazuar shifrat 17-17 me një gol fushe prej 55 jardesh pak më parë.
Los Angeles Rams 34-6 Arizona Cardinals. Matthew Stafford hodhi 249 jarde dhe tre touchdown-e, Blake Corum vrapoi 100 jarde dhe Rams fituan ndeshjen e katërt radhazi, pavarësisht mungesave të Puka Nacua dhe Davante Adams. Për Cardinals, rookie Carson Beck kompletoi 11 nga 18 pasime për 108 jarde, me dy interception-e; Arizona ka humbur 11 ndeshje radhazi në shtëpi, një seri 427-ditore.
Seattle Seahawks 21-13 Las Vegas Raiders. Drew Lock hodhi 240 jarde dhe dy touchdown-e, përfshirë pasimin prej 71 jardesh për Jaxon Smith-Njigba, dhe Seahawks (6-4) fituan për herë të tretë në katër ndeshje para javës së pushimit. Raiders (4-6) humbën për herë të gjashtë në shtatë ndeshje dhe humbën edhe tight end-in Brock Bowers për një dëmtim në kyçin e këmbës së djathtë; rookie Fernando Mendoza, në startin e tij të parë, i udhëhoqi Raiders te 10 pikë në dy drive-et e para, por më pas u rrëzua gjashtë herë dhe u kufizua në 143 jarde pasimi.
Java 10 mbyllet me Sunday Night Football mes Pittsburgh Steelers dhe Cincinnati Bengals dhe me Monday Night Football.
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