Troy Watson firmos me Hanwha Eagles në Kore, kontratë njëvjeçare prej 1 milion dollarësh
Troy Watson po e vazhdon karrierën e tij në Kore. Siç njofton MLB Trade Rumors, sipas Dan Kurtz të MyKBO, Hanwha Eagles e Organizatës së Bejsbollit të Koresë (KBO) kanë nënshkruar me hedhësin e djathtë Troy Watson një kontratë njëvjeçare për sezonin 2027. Watson do të fitojë një bonus nënshkrimi prej 300,000 dollarësh dhe një pagë prej 700,000 dollarësh, gjithsej 1 milion dollarë.
Watson, 29 vjeç, u zgjodh nga Toronto Blue Jays në një raund të vonë të draftit të vitit 2018. Ai u ngjit gradualisht në sistemin e Torontos, duke arritur në Triple-A në vitin 2023 dhe duke qëndruar në atë nivel edhe vitin pasardhës.
Në gusht të vitit 2024, Toronto e dërgoi Watsonin te Detroit Tigers në këmbim të parave, dhe ai kaloi pjesën më të madhe të dy viteve të ardhshme kalendarike në sistemin e Tigers. Në korrik, Tigers e shtuan Watsonin në listën e 40 lojtarëve për ta mbajtur që të mos shkonte jashtë vendit. Ai u kthye menjëherë në ligat e vogla dhe qëndroi vetëm pak javë, para se Detroit ta caktonte për largim nga lista në gusht, moment në të cilin ai u mor nga Seattle Mariners përmes waivers. Ai ende nuk ka debutuar në ligën kryesore.
Më herët këtë muaj, Watson zgjodhi të bëhej agjent i lirë i ligave të vogla, në vend që të pranonte një caktim të drejtpërdrejtë në ligat e vogla. Pas vështirësive në paraqitjen e tij të parë të zgjatur në Triple-A në vitin 2024, ai u paraqit shumë më mirë në dy vitet e ardhshme: një ERA prej 3.12 në dhjetë ndeshje si titullar për Toledo Mud Hens në vitin 2025, pastaj një ERA prej 3.47 në 70 innings për Mud Hens dhe për ekipin Tacoma të Seattle këtë vit.
Watson hedh me shpejtësi në intervalin e ulët deri në mes të viteve 90 me fastballin e tij me katër qepje dhe përzien një slider, një cutter, një sinker dhe herë pas here një changeup. Në tre vitet e fundit ai ka pasur norma të mira të ecjeve, por metrika të paqëndrueshme për strikeout dhe për topat në tokë.
Për momentin ai po shkon jashtë vendit dhe do të fitojë më shumë sesa nëse do të kishte qëndruar në bejsbollin e organizuar në Amerikë; në varësi të mënyrës se si do të paraqitet në KBO, ai mund të kthehet në Shtetet e Bashkuara pas disa vitesh në një pozicion më të mirë për të siguruar një mundësi në MLB.
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