Tetë shtete amerikane padisin OpenAI-n: ChatGPT rrezikon fëmijët
Iowa, Kansas dhe gjashtë shtete të tjera kërkojnë me padi ndryshime në mënyrën si funksionon chatbot-i për fëmijët dhe kthimin e fitimeve të marra nga përdoruesit e rinj
Tetë shtete amerikane ngritën të mërkurën padi kundër OpenAI-t, duke pretenduar se chatbot-i ChatGPT është një produkt i pasigurt që ka dëmtuar fëmijët dhe ka mashtruar prindërit për sigurinë e tij, siç njofton Reuters.
Paditë u ngritën veçmas nga Iowa, Kansas, Nebraska, Virxhinia Perëndimore, Arkansas, Arizona, Idaho dhe Montana, secila në gjykatat e veta shtetërore, sipas ligjeve përkatëse për mbrojtjen e konsumatorit. Prokurorja e përgjithshme e Iowa-s, Brenna Bird, e cila e njoftoi veprimin në Des Moines së bashku me kolegët e disa shteteve, tha se qëllimi është mbrojtja e fëmijëve dhe mbajtja përgjegjëse e kompanisë, sepse, sipas saj, ChatGPT jep këshilla të rrezikshme mjekësore dhe në raste i ka shtyrë përdoruesit e cenueshëm drejt vetëdëmtimit, ndërsa paraqitet si një “mik” i besueshëm.
Shtetet i kërkojnë gjykatës të urdhërojë OpenAI-n të bëjë ndryshime në mënyrën si funksionon ChatGPT për fëmijët dhe të kthejë fitimet që ka marrë nga përdoruesit e rinj. Prokurorët paralajmëruan se mund të pasojnë edhe padi të tjera nga shtete të tjera.
Kjo nuk është përballja e parë ligjore e kompanisë për këtë çështje: prokurori i përgjithshëm i Floridës e paditi OpenAI-n që në qershor me pretendime të ngjashme, ndërsa, siç raporton Reuters, kompania përballet edhe me dhjetëra padi të tjera ku ChatGPT akuzohet se ka ndihmuar në akte dhune.
Nga ana e saj, OpenAI, përmes një zëdhënësi, ka theksuar se ka ndërtuar në produkt mbrojtje specifike sipas moshës, të cilat, sipas kompanisë, shumë produkte të tjera të inteligjencës artificiale nuk i kanë. Kompania përmendi kontrollet prindërore, kujtesat për pushime gjatë përdorimit dhe mbrojtjet e përshtatshme për moshën, dhe tha se po punon me shtetet për politika që do të vlejnë për të gjithë industrinë.
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