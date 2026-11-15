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Futbolli ne Kosove

Çfarë i duhet Kosovës në përballje me Irlandën për ta ruajtur pozitën e dytë?

Kosova është shumë pranë pozitës së dytë në Grupin B3 të Ligës së Kombeve: në Dublin ndaj Irlandës, të martën në orën 20:45, i mjafton edhe barazimi për ta siguruar play-off-in për promovim në Ligën A.

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Çfarë i duhet Kosovës në përballje me Irlandën për ta ruajtur pozitën e dytë?

Kosova është shumë pranë sigurimit të pozitës së dytë në Grupin B3 të Ligës së Kombeve. Siç njofton Telegrafi, pas ndeshjeve të fundit Dardanët kanë gjashtë pikë dhe renditen në vendin e dytë, një pikë më shumë se Republika e Irlandës, e cila mban pozitën e tretë, ndërsa Izraeli është i fundit me tri pikë.

Ndërkohë, Austria e ka siguruar vendin e parë në grup dhe promovimin direkt në Ligën A, pasi të shtunën mbrëma triumfoi 1-0 ndaj Irlandës dhe shkoi në 11 pikë. Kësisoj, për Kosovën mbetet e hapur vetëm gara për pozitën e dytë, e cila dërgon në play-off për promovim në elitë.

Vëmendja tashmë është përqendruar te përballja e fundit me Irlandën, që zhvillohet të martën, më 17 nëntor, nga ora 20:45 në Dublin. Kjo ndeshje do të përcaktojë se cila prej dy skuadrave do ta mbyllë garën në pozitën e dytë.

Llogaritë për Dardanët janë të qarta: një barazim do të mjaftonte për ta ruajtur vendin e dytë, pasi Kosova do të shkonte në shtatë pikë, ndërsa Irlanda do të mbetej me gjashtë. Me fitore, Kosova do të ngjitej në nëntë pikë dhe do ta mbyllte grupin e dyta pa asnjë dilemë.

Pozita e dytë nuk sjell promovim të drejtpërdrejtë, por i jep Kosovës mundësinë të luftojë për ngjitje në elitën e futbollit evropian përmes play-off-it, ku do të përballej me një përfaqësuese të Ligës A. Qëndrimi në Ligën B, ndërkohë, është siguruar tashmë me barazimin ndaj Izraelit.

Përveç rëndësisë në Ligën e Kombeve, përfundimi në vendin e dytë ka peshë edhe për kualifikimet e Kampionatit Evropian 2028, pasi renditja përfundimtare e Ligës së Kombeve ndikon në përcaktimin e vazove për shortin kualifikues — dhe synimi i Dardanëve mbetet një vend në vazon e dytë, për një short më të favorshëm.

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