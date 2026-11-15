Nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, kë mund ta ketë kundërshtar Kosova në play-off të Ligës së Kombeve?
Nëse e siguron pozitën e dytë në grup, Kosova në mars 2027 do të luajë në play-off për promovim në Ligën A — dhe sipas përllogaritjeve të Football Meets Data, kundërshtarët më të mundshëm vijnë nga Uellsi, Kroacia e Norvegjia.
Nëse Kosova arrin ta sigurojë pozitën e dytë në Grupin B3 të Ligës së Kombeve, në mars të vitit 2027 do të ketë mundësinë të luftojë për promovim në Ligën A përmes play-off-it. Siç njofton Telegrafi, sipas përllogaritjeve të Football Meets Data, Dardanët kanë 55.6 për qind gjasa për ta siguruar pjesëmarrjen në këtë fazë.
Fillimisht, megjithatë, Kosova duhet ta përfundojë grupin në pozitën e dytë — për këtë i mjafton edhe barazimi të martën në Dublin ndaj Irlandës. Më pas, në play-off do të përballej me njërën prej skuadrave të Ligës A që do të luftojnë për mbijetesë.
Sipas formatit të UEFA-s, në këtë play-off marrin pjesë katër skuadra nga Liga A — dy ekipet më të dobëta që përfundojnë në vendin e tretë dhe dy më të mirat që renditen në vendin e katërt — së bashku me katër nënkampionet e grupeve të Ligës B.
Në Ligën A, skuadra me gjasat më të larta për të përfunduar në play-off-in A/B është Uellsi, me 99.7 për qind. Pas tij renditet Kroacia me 95.2 për qind dhe Norvegjia me 70.6 për qind. Serbia vlerësohet me 63.1 për qind, Çekia me 25.8 dhe Turqia me 16.2 për qind, ndërsa Gjermania ka 10.7 për qind, Danimarka 9.3, Greqia 6.3 dhe Belgjika vetëm 3.1 për qind.
Edhe në Ligën B gara për katër vendet e play-off-it është e hapur: Bosnja e Hercegovina e ka siguruar tashmë pjesëmarrjen, Sllovenia vlerësohet me 81.4 për qind, ndërsa Kosova me 55.6 për qind. Irlanda e Veriut ka 50.3 për qind, Hungaria 49.7 dhe Irlanda 44.4 për qind, kurse Skocia vetëm 8.7 për qind.
Play-off-i do të zhvillohet me sistem vajtje-ardhje në mars 2027; Kosova, në rast kualifikimi, ndeshjen e parë do ta zhvillojë në shtëpi dhe të kthimit në udhëtim. Për momentin, Dardanët duhet të përqendrohen te sigurimi i pozitës së dytë — emri i kundërshtarit do të mësohet pas përfundimit të të gjitha ndeshjeve dhe shortit përkatës.
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