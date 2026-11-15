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Futbolli ne Kosove

Dy mungesa për Kosovën para sfidës me Irlandën, Foda liron Zhegrovën dhe Hoxhën

Përzgjedhësi Franco Foda ka liruar nga grumbullimi Edon Zhegrovën dhe Veldin Hoxhën: i pari mungon për lëndim, i dyti për pezullim pas kartonit të kuq ndaj Izraelit — të dy jashtë për ndeshjen vendimtare në Dublin.

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Dy mungesa për Kosovën para sfidës me Irlandën, Foda liron Zhegrovën dhe Hoxhën

Kosova do të udhëtojë drejt Dublinit me dy mungesa të rëndësishme. Siç njofton Telegrafi, përzgjedhësi Franco Foda ka vendosur t’i lirojë nga grumbullimi Edon Zhegrovën dhe Veldin Hoxhën, të cilët nuk do të jenë në dispozicion për ndeshjen e fundit të grupit ndaj Irlandës.

Zhegrova është liruar për shkak të një lëndimi, i cili e bën të pamundur që ai të jetë i gatshëm për sfidën e së martës. Kësisoj, Foda nuk do të mund të llogarisë në shërbimet e njërit prej lojtarëve më të rrezikshëm të Dardanëve në këtë përballje vendimtare.

Nga grumbullimi është liruar edhe Hoxha, por për një arsye tjetër: mesfushori është i pezulluar për ndeshjen ndaj Irlandës, pasi të premten ndaj Izraelit u ndëshkua me karton të kuq, pas dy kartonëve të verdhë.

Kosova, pra, do të paraqitet në Dublin pa dy futbollistë që për arsye të ndryshme nuk mund të jenë pjesë e skuadrës në këtë takim. Dardanët synojnë ta mbyllin fazën e grupeve me rezultat pozitiv dhe ta sigurojnë pozitën e dytë, e cila u mundëson pjesëmarrjen në play-off për promovim në Ligën A të Ligës së Kombeve.

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