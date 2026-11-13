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Çfarë po ndodh me Mariah Carey? Pamjet e fundit ngrenë shqetësime për shëndetin e saj

· 2 min lexim
e saj

Çfarë po ndodh me Mariah Carey? Pamjet e fundit ngrenë

Mariah Carey ka shqetësuar fansat pas publikimit të disa videove të fundit nga Brazili, ku duket se ka vështirësi në ecje dhe mbështetet te krahu i asistentes së saj.

Në pamjet që po qarkullojnë në rrjetet sociale, 57-vjeçarja shihet duke iu afruar fansave për t’i përshëndetur, ndërsa ecën ngadalë dhe me hapa të kujdesshëm. Për daljen e saj, këngëtarja kishte zgjedhur një fustan të shkurtër ngjyrë ari dhe çizme të gjata me taka.

Edhe pse dukej në humor të mirë dhe komunikonte me admiruesit, mënyra se si lëvizte ka ngritur pikëpyetje për gjendjen e saj fizike.

“Pse ka gjithmonë nevojë që dikush ta mbajë për krahu?”, shkroi një përdorues në Instagram, ndërsa një tjetër pyeti: “A duhet të shqetësohemi?”.

Disa fansa shprehën frikën se këngëtarja mund të kishte dhimbje apo të vuante nga ndonjë problem shëndetësor. Të tjerë, megjithatë, sugjeruan se vështirësia në ecje mund të lidhej me këpucët me taka, terrenin e pjerrët dhe sipërfaqen e lagur nga shiu.

Në një tjetër video, Carey shihet sërish duke u mbështetur te e njëjta asistente teksa përshëndet admiruesit e saj.

Shqetësimet për lëvizjet e këngëtares nuk janë të reja. Në shkurt të vitit 2025, një video nga rezidenca e saj në Las Vegas bëri gjithashtu xhiron e rrjetit, pasi ajo u shfaq duke lëvizur me ngadalë dhe me njëfarë ngurtësie në skenë, ndërsa performonte hitin “Fantasy”.

Megjithatë, pavarësisht lëvizjeve të ngadalta, Carey vazhdoi performancën dhe dukej në humor të mirë.

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