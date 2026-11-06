Awar Odhiang shpallet Modelja e Vitit në The Fashion Awards 2026
British Fashion Council nderoi modelen që mbylli sfilatën debutuese të Matthieu Blazy te Chanel; ceremonia mbahet më 30 nëntor në Royal Albert Hall në Londër
British Fashion Council ka shpallur Awar Odhiang Modele të Vitit në The Fashion Awards 2026, siç njofton FashionUnited. Ceremonia mbahet më 30 nëntor në Royal Albert Hall në Londër. Çmimi nderon modelen, ndikimi global i së cilës e ka përcaktuar industrinë gjatë vitit të kaluar, me një ndikim që shkon përtej pasarelës, tha këshilli në njoftimin e tij.
Që kur mbylli sfilatën debutuese të Matthieu Blazy te Chanel, Odhiang ka siguruar tetë kopertina revistash ndërkombëtare këtë vit dhe ka qenë fytyra e fushatave për Chanel, Chloé, Louis Vuitton, Saint Laurent, Loro Piana dhe H&M. Këshilli vlerësoi edhe punën e saj përtej kamerës: ajo ka përdorur platformën e saj për përfaqësim dhe përfshirje më të madhe të modeleve me ngjyrë, duke folur hapur për barrierat që ende ekzistojnë në industri.
“Të njihem si Modelja e Vitit është një nder i jashtëzakonshëm”, tha Odhiang. “Gjithmonë kam besuar se mund të jesh njëkohësisht e sjellshme dhe e fortë, e butë dhe e qëndrueshme. Nuk ke pse ta zbehësh dritën tënde për t’u ndier pjesë, as ta humbësh butësinë për të provuar forcën.” Drejtorja ekzekutive e BFC-së, Laura Weir, tha se Awar i solli modës këtë vit një energji vërtet të veçantë, duke kujtuar se industria është në formën e saj më të mirë kur festohen individualiteti, autenticiteti dhe gëzimi.
Odhiang lindi në vitin 2000 në kampin e refugjatëve Pugnido në Etiopi, nga prindër sudanezë-jugorë; familja u vendos në Kanada në vitin 2002. Shpërthimi i saj erdhi në tetor 2025, kur mbylli si nuse sfilatën pranverë/verë 2026 të Blazy te Chanel, duke u bërë modelja e tretë me ngjyrë që mbyll një sfilatë Chanel, pas Alek Wek në vitin 2004 dhe Adut Akech në vitin 2018. Në shkurt 2026 ajo realizoi kopertinën e saj të parë për Vogue, për Vogue Italia, fotografuar nga Rafael Pavarotti.
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