Ware shënon 30 pikë dhe 13 kërcime, Bucks mposhtin Thunder 119-111 pavarësisht 31 pikëve të Gilgeous-Alexander
Milwaukee Bucks fituan 119-111 ndaj Oklahoma City Thunder të shtunën, më 28 nëntor 2026, në ndeshjen e përfunduar (Final) të NBA-së, sipas përmbledhjes zyrtare dhe box score-it të ESPN-së. Ishte dueli i madh i natës së 28 nëntorit, i vendosur nga paraqitja e shkëlqyer e vendasve në sulm.
Kel’el Ware ishte protagonisti kryesor i Bucks, me 30 pikë dhe 13 kërcime, duke realizuar 12 nga 16 gjuajtjet nga loja në 31 minuta në parket. Ai udhëhoqi Milwaukee-n drejt fitores me një efikasitet të lartë dhe me prani të fortë nën tabelë.
Ryan Rollins e ndihmoi me 28 pikë, 4 kërcime dhe 6 asistime, ndërsa Brayden Burries shtoi 20 pikë, 7 kërcime dhe 5 asistime. Ousmane Dieng plotësoi paraqitjen e mirë të Bucks me 13 pikë, 9 kërcime dhe 9 asistime.
Për Thunder, Shai Gilgeous-Alexander shënoi 31 pikë dhe dha 8 asistime, me 13 nga 27 gjuajtje, por kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen. Ajay Mitchell shtoi 24 pikë, 4 kërcime dhe 6 asistime, ndërsa Alex Caruso realizoi 13 pikë.
Fitorja 119-111 i jep Milwaukee-s një mbrëmje të rëndësishme përballë një prej skuadrave më të forta të ligës, ndërsa shifrat e ESPN-së tregojnë se Bucks kishin më shumë lojtarë në formë të mirë në këtë takim.
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