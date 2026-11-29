Samsung përgatit debutimin e robotit të parë humanoid, prezantimi publik pritet në janar
Prototipi iu prezantua bordit javën e kaluar në Seul; gjiganti koreano-jugor synon ta shfaqë robotin në panairin CES në Las Vegas dhe ta fusë në fabrikat e tij.
Samsung Electronics ia prezantoi prototipin e robotit të tij të parë humanoid bordit drejtues javën e kaluar dhe planifikon ta zbulojë modelin për publikun në janar, siç njofton Reuters, duke u bazuar te një person i njohur me çështjen. Gjiganti koreano-jugor kërkon shtylla të reja rritjeje përtej çipave të memories dhe telefonave, në një kohë kur robotika po kthehet në fushëbetejën e radhës të teknologjisë.
Prezantimi publik pritet të bëhet në panairin Consumer Electronics Show (CES) në Las Vegas, ku Samsung do të hyjë në një treg gjithnjë e më të populluar, ku konkurrojnë Unitree e Kinës, Tesla dhe Boston Dynamics e Hyundai Motor.
Demonstrimi u bë të enjten në qendrën kërkimore të robotikës të Samsung në Seul, në prani të bashkë-drejtorit ekzekutiv TM Roh, dhe u përqendrua te kontrolli i plotë i trupit dhe te aftësia e robotit për të kapur e manipuluar objekte me krahë e duar.
Në korrik Samsung krijoi njësinë Robotics eXperience (RX), që raporton drejtpërdrejt te Roh dhe mbikëqyr kërkimin, strategjinë afatgjatë dhe komercializimin e robotikës. Fokusi i saj është manipulimi me duar; Kris Hauser, drejtues i laboratorit të robotikës në RX, ka thënë se pronarët e fabrikave kërkojnë shkallë suksesi 99,99%, jo 99%, për ta vendosur një robot në linjën e prodhimit.
Samsung synon që deri në vitin 2030 fabrikat e tij të bëhen impiante të drejtuara nga inteligjenca artificiale dhe planifikon një linjë prodhimi robotësh humanoidë në Gumi. Në vitin 2024 kompania u bë aksioneri më i madh i kompanisë koreane të robotikës Rainbow Robotics. Samsung nuk pranoi të komentojë për Reuters, ndërsa burimi foli në kushte anonimiteti, sepse prototipi nuk është zbuluar ende publikisht.
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