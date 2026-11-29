Spanja voton sot, e djathta ekstreme në prag të pushtetit për herë të parë që nga Franko
Spanjollët votojnë të dielën në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në një garë që do të vendosë nëse kryeministri socialist Pedro Sánchez, një nga liderët e fundit të majtë të Evropës, do të marrë një mandat tjetër, apo pushteti do t’u kalojë kundërshtarëve konservatorë, të cilët mund të kenë nevojë të qeverisin në koalicion me të djathtën ekstreme, siç njofton Reuters. Një humbje e mundshme e Sánchez-it do ta sillte një parti të ekstremit të djathtë në qeverinë kombëtare për herë të parë që nga vdekja e Francisco Frankos në vitin 1975, pas së cilës demokracia u rikthye tre vjet më vonë.
Qendrat e votimit hapen në orën 09:00 dhe mbyllen në orën 20:00, kur do të publikohen edhe sondazhet e kryera gjatë javës së fundit të fushatës; rezultatet e para priten rreth një orë më vonë. Partisë fituese i duhen 176 vende në parlamentin me 350 deputetë për të pasur shumicën.
Sánchez, i cili qeveris me koalicione të brishta minoritare që nga viti 2018, thirri zgjedhjet e parakohshme pasi parlamenti rrëzoi dekretet e tij për përballimin e krizës së strehimit. Fushata u dominua nga debati mbi zgjidhjet krejtësisht të ndryshme që kampet ofrojnë për qiratë në rritje dhe dëbimet e familjeve nga banesat.
Shumica e sondazheve tregojnë Partinë Popullore (PP) konservatore përpara socialistëve, ndërsa rezultati më i mundshëm shihet një koalicion mes PP-së dhe Vox-it, megjithëse ndarja e ministrive mes tyre do të kërkojë negociata të vështira; sipas analistëve, Vox mund të zgjedhë edhe ta mbështesë PP-në nga jashtë qeverisë. Sánchez këmbënguli të premten se të dhënat e brendshme të partisë së tij tregojnë se ai mund të sigurojë shumicën me partitë më të vogla të majta. Vox kërkon dëbimin e të huajve të dënuar dhe përparësi për spanjollët në radhën për strehim, ndërsa PP propozon një sistem pikësh për emigrantët e ligjshëm dhe ndalimin e amnistive masive.
Sánchez e ka përshkruar perspektivën e një koalicioni PP–Vox si një “kthim pas”; dy partitë qeverisin tashmë së bashku në katër rajone. Ai ka vënë në pah rekordin e tij ekonomik, me një nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në BE, rritjen e pagës minimale dhe papunësinë në nivelin më të ulët në gati dy dekada, por shumë spanjollë thonë se nuk i ndiejnë këto përfitime për shkak të çmimeve të strehimit, energjisë dhe mallrave të konsumit. Imazhi i tij është dëmtuar edhe nga një sërë skandalesh korrupsioni që përfshijnë rrethin e tij të ngushtë dhe familjen, si dhe nga krizat si aksidentet vdekjeprurëse hekurudhore, kriza e emigrantëve në Ceuta dhe ndërprerja mbarëkombëtare e energjisë. Rivali i tij kryesor, Alberto Núñez Feijóo i PP-së, e ka shitur veten si një teknokrat i vëmendshëm ndaj detajeve.
Një humbje e Sánchez-it do të linte vetëm tri vende të Bashkimit Evropian — Danimarkën, Lituaninë dhe Maltën — me liderë të qendrës së majtë. Bisedimet për koalicion nuk kanë afat formal përpara votimit të parë të investiturës, por nëse asnjë kandidat nuk merr besimin e parlamentit brenda dy muajve nga ai votim, thirren automatikisht zgjedhje të reja.
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