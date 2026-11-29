Red Wings humbasin 3-2 ndaj Predators, Forsberg vendos ndeshjen në periodën e dytë
Detroit Red Wings humbën 3-2 ndaj Nashville Predators, të shtunën (28 nëntor 2026), në Detroit, pasi mysafirët shënuan dy herë në katër minutat e para dhe rezistuan deri në fund, sipas raportimit të ESPN.
Nashville e nisi ndeshjen vrullshëm: Nils Hoglander hapi rezultatin në minutën 2:05 të periodës së parë, me asistime nga Filip Forsberg dhe Nicolas Hague, ndërsa Steven Stamkos dyfishoi në 3:13 me golin e tij të 13-të të sezonit, me asistime nga Adam Wilsby dhe Roman Josi.
Lucas Raymond ngushtoi në 2-1 vetëm 17 sekonda pas fillimit të periodës së dytë, me golin e tij të 11-të të sezonit, pa asistim.
Forsberg riktheu epërsinë prej dy golash në 18:13 të periodës së dytë, me golin e tij të 11-të të sezonit, duke mbyllur mbrëmjen me një gol dhe një asistim.
Andrew Copp e bëri 3-2 në 15:53 të periodës së tretë, me asistime nga Raymond dhe Ben Chiarot, por Detroit nuk e gjeti barazimin.
Në portë, Justus Annunen bëri 32 pritje për Nashville, ndërsa John Gibson bëri 18 pritje për Detroit, nga 21 goditje gjithsej.
Me këtë fitore, Predators zgjasin serinë e pikëve në katër ndeshje.
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