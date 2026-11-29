Nata e NHL-së: Robertson dhe Rantanen shënojnë nga dy herë në fitoren 7-4 të Stars, Lightning fitojnë derbin e Floridës 2-1
Nata e së shtunës, 28 nëntor 2026, solli tetë ndeshje në NHL, me gola, përmbysje dhe paraqitje individuale të spikatura, sipas përmbledhjeve të ESPN.
Dallas Stars 7-4 Utah Mammoth
Dallas Stars mposhtën Utah Mammoth 7-4 në ndeshjen kryesore të mbrëmjes. Jason Robertson shënoi dy gola dhe dha dy asistime, duke mbyllur ndeshjen me katër pikë — rekordi i tij personal i sezonit — ndërsa Mikko Rantanen shënoi gjithashtu dy herë. Miro Heiskanen ishte ylli i mbrëmjes për Dallasin, me një gol dhe katër asistime, gjithsej pesë pikë. Për Utah, Logan Cooley shënoi dy gola. Në portë, Jake Oettinger bëri 35 pritje për Stars, ndërsa Sebastian Cossa ndali 21 gjuajtje për Mammoth.
Tampa Bay Lightning 2-1 Florida Panthers
Tampa Bay Lightning fituan 2-1 në transfertë ndaj Florida Panthers, në derbin e Floridës. Gage Goncalves hapi rezultatin për Tampa Bay, Carter Verhaeghe barazoi për Floridën, ndërsa Sam O’Reilly shënoi golin e fitores në 13:28 të periodës së dytë. Andrei Vasilevskiy bëri 16 pritje për Lightning, ndërsa Akira Schmid 19 për Panthers. Me këtë fitore, Lightning ndalën serinë prej tri humbjesh.
New Jersey Devils 2-1 Winnipeg Jets
New Jersey Devils mposhtën Winnipeg Jets 2-1. Arseny Gritsyuk dhe Jack Hughes shënuan brenda 56 sekondash në periodën e parë, duke i dhënë Devils avantazhin 2-0. Cole Perfetti ngushtoi diferencën në periodën e dytë, por Jets nuk arritën të barazonin. Connor Hellebuyck bëri 30 pritje kundër ish-ekipit të tij; Nico Daws bëri 28 pritje për Jets.
New York Rangers 1-0 Calgary Flames
New York Rangers fituan 1-0 ndaj Calgary Flames. Noah Laba shënoi golin e vetëm të ndeshjes — të parin e karrierës së tij në NHL — në 3:48 të periodës së tretë. Joonas Korpisalo mbylli portën me 30 pritje për Rangers, ndërsa Dustin Wolf bëri 28 pritje për Flames.
Pittsburgh Penguins 3-2 Toronto Maple Leafs (kohë shtesë)
Pittsburgh Penguins mposhtën Toronto Maple Leafs 3-2 në kohë shtesë. Tommy Novak barazoi në 2-2 në 19:09 të periodës së tretë, ndërsa Hendrix Lapierre shënoi golin e fitores në 3:35 të kohës shtesë dhe dha edhe një asistim. Kris Letang shënoi golin tjetër të Pittsburgh; për Toronton shënuan John Tavares dhe Darren Raddysh. Sergei Bobrovsky bëri 38 pritje për Maple Leafs.
Carolina Hurricanes 3-2 Ottawa Senators
Carolina Hurricanes mposhtën Ottawa Senators 3-2. Sebastian Aho shënoi pas vetëm 20 sekondash lojë — goli i tij i 14-të i sezonit — ndërsa Nicolas Deslauriers dhe Jaccob Slavin shënuan golat e tjerë të Carolinës. Për Ottawën shënuan Shane Pinto dhe Stephen Halliday. Pyotr Kochetkov bëri 23 pritje për Hurricanes, ndërsa Samuel Ersson 34 për Senators.
Washington Capitals 4-1 St. Louis Blues
Washington Capitals fituan 4-1 në transfertë ndaj St. Louis Blues. Ilya Protas, Pierre-Luc Dubois, Anthony Beauvillier dhe Boone Jenner shënuan për Washington, ndërsa Pavel Buchnevich shënoi golin e vetëm të Blues. Jordan Binnington bëri 29 pritje për St. Louis.
New York Islanders 2-1 Philadelphia Flyers
New York Islanders fituan 2-1 në transfertë ndaj Philadelphia Flyers. Matias Maccelli dhe Brayden Schenn shënuan për Islanders, me Schenn që shënoi golin e fitores, ndërsa Cam York ngushtoi në periodën e tretë për Flyers. Ilya Sorokin bëri 21 pritje për Islanders, ndërsa Joseph Woll 24 për Flyers.
Të gjitha rezultatet dhe shifrat e mësipërme janë marrë nga përmbledhjet e ndeshjeve të ESPN për mbrëmjen e 28 nëntorit 2026.
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