Rams pa Adams edhe kundër Chiefs, Allen dhe Murray në listën e të dëmtuarve pas fitores me Packers
Trajneri i Los Angeles Rams, Sean McVay, konfirmoi të shtunën, sipas përditësimit zyrtar të Los Angeles Rams, se marrësi Davante Adams nuk do të kthehet në stërvitje këtë javë, çka e lë praktikisht jashtë edhe për ndeshjen e së enjtes kundër Kansas City Chiefs — mungesa e tij e gjashtë radhazi. Adams, gjashtë herë i zgjedhur në Pro Bowl dhe lideri i NFL-së për touchdown-e në marrje sezonin e kaluar, u dëmtua në një aksion pa kontakt më 18 tetor dhe afati fillestar i rikuperimit ishte gjashtë deri në dhjetë javë. McVay tha se nuk e quan pengesë (setback): dëmtimi ishte i rëndësishëm dhe Adams ende nuk është në nivelin për të dalë në fushë si ylli që të gjithë njohin, megjithëse po e sulmon rikuperimin çdo ditë.
Dëmtimet e së mërkurës, në fitoren 26-13 kundër Green Bay Packers, i kushtuan Rams dy lojtarë: linjësi ofensiv Bill Murray këputi tendinën e Akilit — kishte nisur titullar si gard i majtë — do të operohet, shkon në listën e të dëmtuarve dhe humb pjesën e mbetur të sezonit; edhe tight end-i Davis Allen shkon në të njëjtën listë për dëmtimin në kyçin e këmbës (‘ia rrotulluan keq kyçin’, tha McVay), me mundësi rikthimi më vonë gjatë sezonit.
Tight end-i tjetër, Tyler Higbee, pësoi një kontuzion pulmonar (pulmonary contusion) dhe nuk do të stërvitet këtë javë; nëse do të mund të luajë të enjten kundër Chiefs do të mësohet vetëm të mërkurën, pasi ekipi të sigurohet se nuk e vë në rrezik të mëtejshëm. McVay tha se Higbee e ka pasur edhe më parë këtë dëmtim.
Lajmi i mirë është rikthimi i gardit titullar të majtë Steve Avila (dëmtim në muskujt e pasmë të kofshës): pritet të kthehet në stërvitje këtë javë, me shpresën se do të jetë gati për Chiefs; ai ka humbur dy ndeshjet e fundit pas ndrydhjes në Javën 10 kundër Cardinals. Rams (7-4) nuk kanë humbur asnjë ndeshje gjatë mungesës së Adams dhe kanë një seri prej pesë fitoresh, edhe pse janë pa marrësin tjetër All-Pro, Puka Nacua, i cili iu nënshtrua operacionit në gju që i mbylli sezonin.
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