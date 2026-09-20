Connor Brown shënon në periodën e tretë dhe Devils fitojnë 2-1 ndaj Islandersit
Connor Brown shënoi golin vendimtar në një prapavijë në periodën e tretë, duke i dhënë New Jersey Devils fitoren 2-1 ndaj New York Islanders në Prudential Center në Newark. Ishte ndeshja hapëse e përgatitoreve për të dyja skuadrat.
Siç raporton nhl, Brown kaloi në avantazh Devils në minutën 7:53 të periodës së tretë, pas një gabimi të Marshall Warren në vijën blu të New Jersey-t; ai u shkëput i vetëm dhe dërgoi një goditje me dorë përtej Vitek Vanecek. David Rittich, i cili nënshkroi një kontratë njëvjeçare me Devils më 3 korrik, zhvilloi një paraqitje të fortë me 23 pritje ndaj skuadrës së tij të mëparshme, përfshirë 12 në periodën e parë; sezonin e kaluar ai ishte 14-10-3 me mesatare 2.76 gola të pësuar për ndeshje, 0.894 përqindje pritjeje dhe dy ndeshje pa pësuar gol në 30 takime (28 startime).
Cole Eiserman hapi rezultatin për Islanders me një gol në forcë loje 55 sekonda në periodën e dytë, duke goditur një njëherësh nga pak përtej pikës së djathtë pas një asistimi nga Vladimir Dravecky gjatë një situate 4 kundër 3. Vitek Vanecek bëri 20 pritje në debutimin e tij me Islanders pas nënshkrimit të kontratës njëvjeçare më 1 korrik. Ryan Schmelzer barazoi rezultatin 1-1 në minutën 3:59 të së dytës, duke marrë një pasim nga Ben Steeves dhe duke ngjitur një goditje mbi dorën e Vanecek.
Sipas nhl, ndeshja shënua si hapje e parasezonit për të dy ekipet dhe evidentoi paraqitje të rëndësishme nga portierët dhe disa lojtarë të rinj që kërkojnë vend në formacionet e tyre për sezonin e ardhshëm.
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