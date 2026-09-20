Një debutim i veçantë i Gavin McKenna me Toronto Maple Leafs
Gavin McKenna debutoi me Toronto Maple Leafs në ndeshjen e para-sezonit kundër Montreal Canadiens në Scotiabank Arena, dhe u prit me duartrokitje të mëdha kur zyrtari i palestrës e prezantoi si numër 92 nga Whitehorse, Yukon. Momentet e para para se ndeshja të fillonte i lanë përshtypje të forta lojtarit 18-vjeçar, i cili tha se do ta mbajë mend atë ditë përgjithmonë.
Sipas nhl, McKenna luajti 20:39 minuta në fushë, gjuajti tre herë në portë dhe Toronto pësoi humbje 4-1.
Ai mori një penallti për hooking në shifrat 4:44 të periudhës së parë që Toronto e neutralizoi, por më pas tregoi besim në zotërimin e pakës dhe disa elemente të kreativitetit sulmues që e bënë atë zgjedhjen e parë në Draftin e vitit 2026, më 26 qershor. Në minutën 5:32 të periudhës së dytë pati një 2-për-1 me William Nylander dhe tentoi nga pika e drejtimit të përballimit të djathtë; më vonë, në fund të një loje me përparësi numerike, kaloi një mbrojtës në zonë dhe goditi nga rrethi i djathtë. Trajneri Jim Hiller e vlerësoi si një nisje të mirë, por i sugjeroi të mos mendojë tepër dhe të afrohet më shumë me pakën për t’u përfshirë në fitimin e pakave dhe krijimin e lojës.
McKenna luajti kryesisht si krah i majtë, në një linjë me John Tavares në qendër dhe Nylander në të djathtë, dhe pasoi 3:27 minuta në njësinë e dytë të lojës me avantazh numerik së bashku me Bo Groulx, Matthew Knies, Tinus Luc Koblar dhe Emil Andrae. Në minutat e fundit të së tretës, me portierin tërhequr për lojë 6-për-5, trajneri e vendosi përsëri në fushë për të kërkuar barazimin, por skuadra nuk e arriti rezultatin.
Kapiteni Auston Matthews pohoi se shikoi qartë talentin e tij dhe presionet e përshtatjes pas vetëm dy stërvitjeve të shkurtuara, ndërsa McKenna pranoi se ishte më pak i nervozuar se sa e priste dhe se momentet e ngrohtë fillestare me shokët e skuadrës i kishin bërë përshtypje. Siç raporton nhl, ekipi dhe stafi presin që ai të përmirësohet ndërsa aklimatizohet me ritmin dhe kërkesat e nivelit më të lartë.
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