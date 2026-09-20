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NHL

Pavel Dorofeyev zgjedh Connecticut si bazë për t’u përshtatur me Rangers

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Pavel Dorofeyev, i transferuar te New York Rangers, ka vendosur të banojë në Connecticut për t’u aklimatizuar me ekipin dhe jetën në zonë. Klubi i ka ofruar atij një kontratë prej 77 milionë dollarësh për shtatë sezonet e ardhshme, por paralel me çështjet financiare ai preferoi të ruajë rutinën e stërvitjeve verore që e kishte zhvilluar atje vitet e fundit.

Siç raporton nhl, Dorofeyev u përgatit gjatë verave në Prentiss Hockey në Stamford dhe ka marrë me qira apartament në atë zonë për katër verat e fundit, një skemë që e ka organizuar agjenti i tij, Rick Komarow. Ky zgjedhje e bëri më të lehtë kalimin në Rangers pasi ai mbërriti nga Vegas Golden Knights pas shkëmbimit më 26 qershor.

Këtë verë ai stërviti së bashku me disa nga lojtarët e Rangers, përfshirë J.T. Millerin, Matt Rempe, Gabe Perreault dhe mbrojtësin Adam Fox, dhe pati seanca akulli edhe me Scott Morrow. Familiarizimi me Igor Shesterkin dhe familjen e tij, që gjithashtu rikthehen në Connecticut gjatë verës, i krijoi Dorofeyevit mundësi të njihte më afër shokët e skuadrës përpara nisjes së grumbullimit zyrtar.

Teknikisht, ai ka nisur të luajë në krahun e majtë me Millerin në mes dhe Oliver Bjorkstrandin në të djathtë gjatë stërvitjeve të kampeve të para. Dorofeyev shënoi 72 gola në dy sezonet e fundit me Golden Knights, përfshirë 37 në sezonin më të fundit dhe 20 gola gjatë fazave me lojë me epërsi; në playoff ai shtoi edhe 12 gola, përfshirë pesë në epërsi, duke ndihmuar skuadrën deri në Finalen e Stanley Cup, ku u mposhtën në gjashtë ndeshje nga Carolina Hurricanes.

Presioni për të patur ndikim të menjëhershëm është i madh, pasi Rangers synojnë të përmirësojnë renditjen e sezonit të kaluar. Bashkëlojtarët e shohin Dorofeyevin si një shtesë të rëndësishme, veçanërisht për lojën në epërsi, dhe prania e tij në Connecticut e ka lehtësuar integrimin në grup. Sipas nhl, kjo njohje e përbashkët jashtë fushës ka ndihmuar që ai të mos ndihet si i huaj dhe të adaptohet më shpejt me ekipin.

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