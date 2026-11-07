Agjentët shpërthejnë kundër shtytjes së MLB-së për tavan pagash: Bllokimi po planifikohet si një dasmë
Një numër agjentësh të MLB-së janë të zemëruar nga mënyra se si komisioneri Rob Manfred po e drejton procesin e negociatave për marrëveshjen kolektive, siç raportojnë Ken Rosenthal dhe Evan Drellich të The Athletic, përmes Sports Business Journal, më 6 nëntor 2026 — edhe pse agjentët në përgjithësi përmbahen nga deklaratat publike.
Interesi i tyre vetjak në kundërshtimin e një tavani pagash është i qartë: ata janë kundër çdo sistemi që kufizon fuqinë fituese të klientëve të tyre.
Agjenti i Team, Joel Wolfe, nuk e kurseu kritikën ndaj komisionerit, duke thënë: «E gjej tepër të trashë dhe fyese që zyra e komisionerit po planifikon një bllokim sikur të ishte një dasmë apo një bar micva.»
Duke iu përgjigjur Wolfe, zëdhënësi i MLB-së, Glen Caplin, tha se liga «do të vazhdojë t’i dëgjojë tifozët tanë, të cilët mbështesin në mënyrë dërrmuese të njëjtin sistem që përdor çdo ligë tjetër dhe lojtari mesatar i të cilave ka ecur shumë më mirë financiarisht sesa lojtari mesatar i MLB-së gjatë dekadës së fundit».
Wolfe dhe agjentë të tjerë thonë se kultura dhe komunikimi i sindikatës së lojtarëve janë «përmirësuar» nën drejtorin ekzekutiv të përkohshëm Bruce Meyer dhe zëvendësdrejtorin ekzekutiv të përkohshëm Matt Nussbaum.
Agjenti i ACES, Seth Levinson, tha se industria është «dëmtuar» nga mënyra se si pronarët e paraqesin bejsbollin si të prishur, dhe argumenton se një bllokim vetëm do t’i përkeqësonte gjërat — madje edhe një bllokim gjatë periudhës jashtë sezonit, thonë agjentët, është i dëmshëm. Marrëveshja aktuale kolektive skadon më 1 dhjetor, ndërsa MLB ka propozuar një tavan dhe një dysheme pagash, të cilat ka ofruar t’i shtyjë deri në vitin 2028.
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