Tiranë 6°C · Pjesërisht vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $76,034 ▲ +0.55% ETH $2,248 ▲ +1.18% XRP $1.1620 ▼ -2.76% SOL $90.2800 ▲ +1.1%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Frank Wildhorn emërohet kujdestar nderi i «RepresentAsian» përpara galës së West End-it Ekspozita «Harmony of Ink» në Kioto: ankandi gjeneron 2.9 milionë dollarë, gati 400 koleksionistë në Muzeun e Kiotos Locro argjentinase — zierja e dendur me misër të bardhë, fasule, kungull dhe mish Nata e NHL-së: Ducks përmbysin Flames 5-3 me golin e vonë të Gauthier, Sabres mundin Blue Jackets 5-2 me dy golat e Norris Kaprizov shkëlqen me katër pikë, Wild mundin Sharks 4-1 në St. Paul
Menu
MLB

Agjentët shpërthejnë kundër shtytjes së MLB-së për tavan pagash: Bllokimi po planifikohet si një dasmë

· 2 min lexim
Signature: L/ZhAftzalkOub7xg2Mkv03EkAgBcU/QbhjDcXjYHaKgJmd0vqcShQGF70TWgmWv1YKTQNZC1Clkni4+Zc44cjrRUpfdcZbyZ/QcF2Z6yB09URzpOCARhF6ue3e+QdzSYGFs//jcaT4kY0aQ0rQoVI9dJRXC0azlNGrskKF0zrE3/XxOm6SlvXqdC42hA2Uixj8roiyL/UUMLBGU+ztI1Z7uh9U6wJeZIvZwHml9Wbvwcy9nCONZ03rfa+7WX71hp01c9DLgNdcSDt5rnHIKk8SXd0DtYPzUJUtA2h+/uGPuvUhoCgo+Ll+E5M3nnuvMZ2L0wSAmYHh4YcZsW7HAKPJSiTfYGA4Hhy8ueacFylJHJDU3CISsLotF9p7tt2vMJUYdqMrL584bCDUoQM6i022hkBseIKPqErncz0TYENEmhWdeLoYBokgA5MONQzrDnzPwoIYXme5JTQSp6nj0xRPVEEE0XCOOxr+9CUe8p9RcuDnh8ICPciScPP2BM2VCrmGzHA4VLDO4AFqH9qXHKdZAR+CjBHqnnnW+KVJi5yEt+mhAAyE0X2Eh/ade0nhGG/tf/4svgAUtdJqbqXmXVJWR2nFN2ImwO8ILJWcTZrhyxV0gXfoqxh1tZUY8/L32ohTxOQk9kzixt2tnkpTIH6MvfxFwLGaF16OydxFddaRmPavb+D7R3z2vlj2NmS5HdvmKuaJfaDIeRoPkImmz180sJbgEKpDxmLmc+B/m601kuXq3j4efLNJrdhxxKCdiEcJsI1HwrCK6QhNXtssKJxvncXGCHH0/MivRSurPPsFottpl2DbWBA6HdU9yv13zDUXzZzZjFC/5mM2e2b9ulvcOSr9XQiKLsotJB+43dV4AkkIsIeHyVp+MSN4KLIT2Ykw0cv3VX46VrKNS/PZB40rjVLvQfk8qQykh48SQuJrTm7LNL+qC8R4pr1aOqZIY

Një numër agjentësh të MLB-së janë të zemëruar nga mënyra se si komisioneri Rob Manfred po e drejton procesin e negociatave për marrëveshjen kolektive, siç raportojnë Ken Rosenthal dhe Evan Drellich të The Athletic, përmes Sports Business Journal, më 6 nëntor 2026 — edhe pse agjentët në përgjithësi përmbahen nga deklaratat publike.

Interesi i tyre vetjak në kundërshtimin e një tavani pagash është i qartë: ata janë kundër çdo sistemi që kufizon fuqinë fituese të klientëve të tyre.

Agjenti i Team, Joel Wolfe, nuk e kurseu kritikën ndaj komisionerit, duke thënë: «E gjej tepër të trashë dhe fyese që zyra e komisionerit po planifikon një bllokim sikur të ishte një dasmë apo një bar micva.»

Duke iu përgjigjur Wolfe, zëdhënësi i MLB-së, Glen Caplin, tha se liga «do të vazhdojë t’i dëgjojë tifozët tanë, të cilët mbështesin në mënyrë dërrmuese të njëjtin sistem që përdor çdo ligë tjetër dhe lojtari mesatar i të cilave ka ecur shumë më mirë financiarisht sesa lojtari mesatar i MLB-së gjatë dekadës së fundit».

Wolfe dhe agjentë të tjerë thonë se kultura dhe komunikimi i sindikatës së lojtarëve janë «përmirësuar» nën drejtorin ekzekutiv të përkohshëm Bruce Meyer dhe zëvendësdrejtorin ekzekutiv të përkohshëm Matt Nussbaum.

Agjenti i ACES, Seth Levinson, tha se industria është «dëmtuar» nga mënyra se si pronarët e paraqesin bejsbollin si të prishur, dhe argumenton se një bllokim vetëm do t’i përkeqësonte gjërat — madje edhe një bllokim gjatë periudhës jashtë sezonit, thonë agjentët, është i dëmshëm. Marrëveshja aktuale kolektive skadon më 1 dhjetor, ndërsa MLB ka propozuar një tavan dhe një dysheme pagash, të cilat ka ofruar t’i shtyjë deri në vitin 2028.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu