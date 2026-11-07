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MLB

Royals firmosin me Hobie Harris në kontratë të ligave të vogla, me ftesë për kampin pranveror

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Kansas City Royals kanë firmosur me relieverin e djathtë Hobie Harris në një kontratë të ligave të vogla, siç njofton RotoWire, duke cituar Ari Alexander të 7 News Boston. Lajmi, i raportuar të premten dhe i konfirmuar edhe nga NBC Sports/Rotoworld dhe nga gjurmuesi i transaksioneve i theScore, përfshin edhe një ftesë për kampin pranveror.

Harris është 33 vjeç dhe rikthehet në vëmendje pas një periudhe të vështirë me dëmtimin. Ai humbi gjysmën e parë të sezonit 2026 për shkak të një dëmtimi të parakrahut, një mungesë që e mbajti larg fushës në muajt e parë të sezonit, para se të kthehej për të luajtur sërish.

Pas rikthimit, Harris luajti me Triple-A Worcester, në organizatën e Boston Red Sox, ku regjistroi një ERA prej 2.55. Në 24 2/3 inningje, ai arriti një raport prej 27 strikeout-e kundrejt 16 walk-e, shifra që tregojnë se ai e rifitoi formën dhe efektivitetin e tij në mound pas dëmtimit.

Përvoja e vetme e Harrisit në Major League daton në vitin 2023, kur luajti me Washington Nationals. Atë sezon, në 16 paraqitje, ai regjistroi një ERA prej 5.12 në 19 1/3 inningje, një kapitull i shkurtër në nivelin më të lartë, por që i dha atij përvojën e parë në ligën e madhe.

Tani, ftesa për kampin pranveror i jep Harrisit mundësinë të konkurrojë për një vend në bullpen. Për një reliever në një kontratë të ligave të vogla, kampi pranveror është skena ku ai mund të tregojë formën e tij dhe të kërkojë një rol në ekip, ndërsa Royals vlerësojnë opsionet e tyre për sezonin e ardhshëm.

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