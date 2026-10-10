«Cyberpunk 2077» drejt kinemasë: Paramount zhvillon filmin live-action me producentin Lorenzo di Bonaventura — CD Projekt Red bashkëprodhon
Paramount Pictures po zhvillon një film live-action në universin e «Cyberpunk 2077», me producentin Lorenzo di Bonaventura dhe CD Projekt Red bashkëprodhues — pa regjisor, kast apo datë të njoftuar ende.
Paramount Pictures po zhvillon një film live-action të bazuar në universin e video-lojës së famshme «Cyberpunk 2077», siç raportoi fillimisht Deadline të mërkurën. Lajmi u konfirmua nga vetë studioja polake CD Projekt Red, e cila do të jetë bashkëprodhues i projektit.
Producent i bashkangjitur projektit është Lorenzo di Bonaventura, emri pas franshizave kinematografike «Transformers» dhe «G.I. Joe», ndërsa CD Projekt Red do të ruajë kontrollin krijues mbi pronësinë intelektuale. Bashkë-CEO i kompanisë, Michał Nowakowski, konfirmoi partneritetin të enjten në mbrëmje në platformën X, duke u shprehur se studioja është «e entuziazmuar për Paramount si partner të ardhshëm që ndan ambiciet tona krijuese për franshizën Cyberpunk».
Për momentin nuk është njoftuar asnjë regjisor, skenarist apo anëtar i kastit, dhe as data e publikimit. Historia do të jetë një narrativë krejt e re e vendosur në universin e Cyberpunk — jo një adaptim i drejtpërdrejtë i ngjarjeve të lojës së vitit 2020.
Lajmi vjen në një moment të shkëlqyer për CD Projekt Red: loja «Cyberpunk 2077» ka shitur mbi 40 milionë kopje deri në korrik të vitit 2026, sipas Reuters, ndërsa aksionet e kompanisë u rritën rreth 3% të premten pas njoftimit. Në lojë, personazhin ikonik Johnny Silverhand e interpreton Keanu Reeves, dhe animeja hit e Netflix «Cyberpunk: Edgerunners» rikthehet me sezonin e dytë më vonë këtë muaj.
Për Paramount, projekti i shtohet portofolit në rritje të adaptimeve të video-lojërave për kinema: «Street Fighter» pritet në salla më 16 tetor, ndërsa një film i «Call of Duty» nga Peter Berg dhe Taylor Sheridan është gjithashtu në zhvillim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.