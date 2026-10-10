Goditjet me vezë në protestë, Deputeti Balliu: Ne të rinjtë jemi më pasionant në detyrë, duhej ai reagim
Deputeti i PD, Klevis Balliu ka folur në “Review” me Greta Topjana lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë, dhe ka kritikuar reformën territoriale, duke pretenduar se heqja e statusit apo riorganizimi i Bashkisë së Divjakës është një “ekzekutim” pa asnjë arsye ekonomike apo kulturore.
Lidhur me aksionin e tyre opozitar, Balliu ka deklaruar se deputetët e rinj janë më pasionantë në punën e tyre duke mbështetur veprimet e qytetarëve.
“Ne të rinjtë jemi pak më pasionantë sesa kolegët më me eksperiencë. Ndoshta kjo lloj shpërthjeje dhe kjo lloj veprimtarie duhet të vinte nga dikush më i ri sesa nga dikush që ka 20 vite në parlament. Unë vazhdoj të mbetem i mendimit, pavarësisht se dikujt mund t’i duket e tepërt ose jo, që ai reagim ndaj Edi Ramës atë ditë duhej me patjetër sepse ishte e vetmja mënyrë për t’i hequr maskën e një njeriu që po e merrte këtë vend me shaka dhe po e çonte drejt greminës. Kështu që mendoj se ishte një reagim i duhur, por gjithsesi ka vend për përmirësim në aksionin tonë opozitar.”
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