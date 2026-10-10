Silk Road Banka mohon se ka ndërruar pronar: “Aksionet i kemi blerë nga vetvetja”
Banka e Shkupit hedh poshtë informacionin jozyrtar se banka serbe Alta ka blerë paketën kontrolluese; pronari i vetëm mbetet "Silk Road Capital AG" nga Zvicra
“Silk Road Banka” e Shkupit ka hedhur poshtë si të pavërtetë informacionin e portalit “Faktor”, të cilin si jozyrtar e përcolli edhe “Sloboden Pečat”, se banka ka shitur paketën kontrolluese të aksioneve dhe ka ndërruar pronarin shumicës.
Sipas reagimit të bankës, transaksioni për të cilin ajo ka informuar Bursën Maqedonase lidhet me aksionet që banka i ka blerë nga vetvetja (“akcionet i kemi blerë nga vetvetja”), dhe jo me ndonjë shitje te një blerës i ri — pra nuk ka asnjë ndryshim të pronarit shumicës.
Spekulimet për një ndryshim pronësie datojnë nga fundi i shtatorit, kur media maqedonase raportuan pa konfirmim zyrtar se banka serbe Alta — që në vitin 2025 mori nën kontroll “Stopanska banka” të Manastirit, sot “Alta Banka AD Manastir” — synonte të blinte edhe “Silk Road Bankën”. Portali “Faktor” shkroi sot se Alta jozyrtarisht ishte bërë pronarja e re shumicës, pretendim që banka tani e mohon kategorikisht.
“Silk Road Banka” është një nga bankat më të vjetra në Maqedoninë e Veriut: e themeluar në vitin 1993 si “Kreditna Banka”, në vitin 2000 u bë “Alfa Banka”, ndërsa nga maji 2016 mban emrin aktual, pasi i gjithë kapitali aksionar u ble nga “Silk Road Capital”. Pronari i vetëm është “Silk Road Capital AG” nga Zyrihu i Zvicrës, me 100 për qind të aksioneve; banka ka 14 filiale dhe 163 punonjës.
Pak ditë më parë, siç raportonte portali financiar “Pari”, banka njoftoi rritjen e kapitalit bazë me rreth 3,6 milionë euro përmes emisionit të dymbëdhjetë të 6.102 aksioneve të zakonshme, me ofertë private për një blerës të njohur — duke transformuar në kapital huanë hibride që banka kishte marrë nga pronari i vetëm. Transaksioni ka marrë miratimin e Komisionit për Letrat me Vlerë.
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