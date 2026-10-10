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Bota

Zelensky kundërshton marrëveshjen Trump–Putin për naftën ruse: Dhuratë për Putinin

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Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten se arriti një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për të lejuar Rusinë të nxjerrë menjëherë në tregun ndërkombëtar sasi të konsiderueshme nafte.

Sipas Trump, Rusia do të hedhë në treg 300 mijë tonë dizel menjëherë, 500 mijë tonë të tjera në nëntor dhe më pas edhe një milion tonë.

Pas njoftimit të Trump, Departamenti amerikan i Thesarit lëshoi një licencë të përkohshme që lejon hyrjen e dizelit rus në treg. Sipas BBC-së, sanksionet ndaj eksporteve të dizelit rus do të pezullohen deri më 7 prill 2027, ndërsa masa të tjera kufizuese ndaj aseteve ruse mbeten në fuqi.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky reagoi kundër marrëveshjes, duke argumentuar se çdo lehtësim i sanksioneve ndaj Rusisë favorizon Moskën dhe mund të zgjasë luftën.

“Dhuratat për Putinin nuk do të sjellin paqe”, deklaroi Zelensky, duke shtuar se lejimi i shitjes së produkteve ruse të naftës siguron të ardhura për Rusinë.

Marrëveshja vjen në një kohë kur administrata Trump po përpiqet të ulë çmimet e karburanteve në SHBA. Sipas të dhënave të cituara në material, çmimi mesatar i dizelit në Shtetet e Bashkuara është aktualisht 6.28 dollarë për gallon, pas rekordit prej 6.53 dollarësh në fund të shtatorit.

Megjithatë, mbetet e paqartë se çfarë ndikimi do të ketë marrëveshja në çmimet globale. Po ashtu, nuk janë bërë publike të gjitha detajet mbi mënyrën se si do të realizohen furnizimet ruse dhe kushtet e plota të marrëveshjes.

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