Bashkëpiloti i Flydubai planifikoi sulmin i frymëzuar nga 11 shtatori
Bashkëpiloti që sulmoi kapitenin e një avioni të FlyDubai më 30 shtator kishte planifikuar ta rrëzonte avionin në aeroportin ndërkombëtar të Tel Avivit, sipas prokurorit të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Bashkëpiloti omanian u frymëzua nga sulmet e Al-Kaedës më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara dhe kishte për qëllim të shkaktonte “humbjen më të madhe të mundshme të jetës”, sipas gjetjeve të prokurorit të publikuara nga media shtetërore.
“Gjetjet treguan se ai kishte përmbushur kërkesat profesionale dhe të sigurisë për punësim, duke përfshirë mbajtjen e një licence piloti, sigurimin e një certifikate sjelljeje të mirë dhe kryerjen e kontrolleve të kërkuara.”
Pasagjerët përshkruan se kishin hyrë me forcë në kabinën e pilotit dhe kishin luftuar për të rimarrë kontrollin pasi avioni kishte rënë papritur rreth 5,000 metra lartësi.
Kapiteni indian i avionit u plagos kur bashkëpiloti e sulmoi me një sëpatë, por arriti të hapte derën e kabinës, duke u lejuar pasagjerëve dhe ekuipazhit ta nënshtronin sulmuesin. Avioni më pas bëri një ulje emergjente në Arabinë Saudite.
Shumica e pasagjerëve në bord ishin izraelitë. Të enjten, Presidenti izraelit Isaac Herzog u dha Çmimin Presidencial për Heroizëm Civil gjashtë izraelitëve që ndihmuan në pengimin e tentativës së fundit për rrëmbim të avionit të flydubai.
“Trimëria dhe zgjuarsia civile e demonstruar nga heronjtë e pranishëm këtu nuk mund ta errësojnë detyrimin për të marrë përgjigje të plota. Të gjithë, të gjithë ne, meritojmë përgjigje të qarta dhe të kënaqshme”, tha ai.
Kryeministri Benjamin Netanyahu vlerësoi pasagjerët dhe pilotin për trimërinë e tyre në pengimin e sulmit dhe urdhëroi një “rishikim të plotë të të gjitha aspekteve të sigurisë së aviacionit civil të huaj në Izrael”.
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