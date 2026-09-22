Senatori amerikan Mark Warner akuzon Trump-in: lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve 100 miliardë dollarë shtesë për karburante
Senatori demokrat Mark Warner nga Virxhinia ka kritikuar ashpër administratën Trump për barrën financiare që lufta e vazhdueshme me Iranin po vendos mbi familjet amerikane. Në një postim në X, Warner shkroi: “Trump tha se lufta e tij me Iranin do të zgjaste 6 javë. Më shumë se 6 muaj më vonë, lufta vazhdon ende dhe amerikanët kanë paguar 100 miliardë dollarë shtesë për benzinë e naftë, dhe të paktën 60 miliardë dollarë të tjerë për gjëra thelbësore si ushqime e kredi banesash.”
Kritika vjen ndërsa Zyra Buxhetore e Kongresit ka vlerësuar më herët se lufta me Iranin i ka kushtuar qeverisë amerikane rreth 38 miliardë dollarë, me koston që rritet me deri në 3 miliardë dollarë në muaj. Efekti i luftës në çmimet e energjisë ka qenë i drejtpërdrejtë: Ngushtica e Hormuzit mbetet pothuajse e bllokuar dhe çmimi i naftës Brent qëndron mbi 100 dollarë për fuçi.
Warner është një nga zërat demokratë më kritikë ndaj luftës, por kundërshtimi po rritet edhe brenda kampit republikan: Dhoma e Përfaqësuesve miratoi së fundmi një rezolutë për t’i dhënë fund luftës në Iran, me disa deputetë republikanë që iu bashkuan demokratëve në votim.
Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë kritikat për koston e luftës, duke insistuar se objektivi — që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore — e justifikon përpjekjen. Ndërkohë presidenti Trump ka thënë se lufta është “ndoshta drejt fundit” dhe ka pohuar se ka folur drejtpërdrejt me Teheranin, pretendime që zyrtarët iranianë i kanë hedhur poshtë.
Burimi: Al Jazeera
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