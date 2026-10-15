☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 95.25 ▲0.17%
ARI 4,126 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,632 ▼ -2.11% ETH $2,411 ▼ -3.86% XRP $1.3315 ▼ -2.63% SOL $104.4200 ▼ -2.22%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 95.25 ▲0.17 % ARI 4,126 ▲0.43 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 95.25 ▲0.17 % ARI 4,126 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
15 Tet 2026
Breaking
Daly e Fed-it: Rritje të tjera të normave ka gjasa të nevojiten, por jo me urgjencë Kelli O’Hara nderohet me çmimin Oscar Hammerstein: gala e York Theatre më 16 nëntor në Edison Ballroom Dhimbja e një elefanteje, fiton çmimin “Wildlife Photographer of the Year 2026” Izraeli i kthen Greqisë 22 antikitete të grabitura: kthimi i parë i këtij lloji mes dy vendeve Vardari humb minimalisht 33:32 në Pllock dhe eliminohet nga Liga e Kampionëve
Menu
Amerika

Daly e Fed-it: Rritje të tjera të normave ka gjasa të nevojiten, por jo me urgjencë

Presidentja e Rezervës Federale të San Franciskos, Mary Daly, thotë se inflacioni mbetet shumë i lartë dhe se banka qendrore ka gjasa të duhet ta shtrëngojë sërish politikën monetare, por sinjalizon se takimi i 27–28 tetorit nuk kërkon vendim të nxituar.

· 2 min lexim

Presidentja e Rezervës Federale të San Franciskos, Mary Daly, thotë se inflacioni mbetet shumë i lartë dhe se banka qendrore ka gjasa të duhet ta shtrëngojë sërish politikën monetare, por sinjalizon se takimi i 27–28 tetorit nuk kërkon vendim të nxituar.

Rezerva Federale ka gjasa të duhet të rrisë sërish normat afatshkurtra të interesit për të zbutur inflacionin që mbetet shumë i lartë, tha të mërkurën presidentja e Fed-it të San Franciskos, Mary Daly, siç njofton Reuters në një intervistë me zyrtaren e bankës qendrore amerikane.

Daly la të kuptohet megjithatë se nuk sheh urgjencë për një vendim në takimin e ardhshëm të Fed-it, më 27–28 tetor. Sipas saj, ka më shumë gjasa sesa jo që të nevojiten rregullime të tjera të politikës monetare, por koha e tyre është ende në diskutim dhe zyrtarët kanë kohën që u duhet, pa u detyruar të vendosin me një sasi të kufizuar informacioni.

Deklaratat vijnë në një ditë kur të dhënat e shtatorit treguan se inflacioni në SHBA u përshpejtua në 3.7 për qind në bazë vjetore, mbi pritshmëritë, me benzinën në krye të rritjes së çmimeve. Shifrat e ndezën sërish bastet e tregjeve për një rritje tjetër normash, pas rritjes së shtatorit që e çoi normën bazë në intervalin 3.75–4.00 për qind.

Pozicioni i Daly-t është në një linjë me atë të disa kolegëve të saj të ditëve të fundit: guvernatorja Michelle Bowman tha më herët të mërkurën se Fed-i ka kohë të presë dhe të shohë, ndërsa presidentja e Fed-it të Bostonit, Susan Collins, e mbajti të hapur mundësinë e një rritjeje tjetër para fundit të vitit. Vendimi i tetorit, vetëm pak ditë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, pritet tani me edhe më shumë vëmendje nga tregjet dhe nga Shtëpia e Bardhë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu