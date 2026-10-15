Daly e Fed-it: Rritje të tjera të normave ka gjasa të nevojiten, por jo me urgjencë
Presidentja e Rezervës Federale të San Franciskos, Mary Daly, thotë se inflacioni mbetet shumë i lartë dhe se banka qendrore ka gjasa të duhet ta shtrëngojë sërish politikën monetare, por sinjalizon se takimi i 27–28 tetorit nuk kërkon vendim të nxituar.
Presidentja e Rezervës Federale të San Franciskos, Mary Daly, thotë se inflacioni mbetet shumë i lartë dhe se banka qendrore ka gjasa të duhet ta shtrëngojë sërish politikën monetare, por sinjalizon se takimi i 27–28 tetorit nuk kërkon vendim të nxituar.
Rezerva Federale ka gjasa të duhet të rrisë sërish normat afatshkurtra të interesit për të zbutur inflacionin që mbetet shumë i lartë, tha të mërkurën presidentja e Fed-it të San Franciskos, Mary Daly, siç njofton Reuters në një intervistë me zyrtaren e bankës qendrore amerikane.
Daly la të kuptohet megjithatë se nuk sheh urgjencë për një vendim në takimin e ardhshëm të Fed-it, më 27–28 tetor. Sipas saj, ka më shumë gjasa sesa jo që të nevojiten rregullime të tjera të politikës monetare, por koha e tyre është ende në diskutim dhe zyrtarët kanë kohën që u duhet, pa u detyruar të vendosin me një sasi të kufizuar informacioni.
Deklaratat vijnë në një ditë kur të dhënat e shtatorit treguan se inflacioni në SHBA u përshpejtua në 3.7 për qind në bazë vjetore, mbi pritshmëritë, me benzinën në krye të rritjes së çmimeve. Shifrat e ndezën sërish bastet e tregjeve për një rritje tjetër normash, pas rritjes së shtatorit që e çoi normën bazë në intervalin 3.75–4.00 për qind.
Pozicioni i Daly-t është në një linjë me atë të disa kolegëve të saj të ditëve të fundit: guvernatorja Michelle Bowman tha më herët të mërkurën se Fed-i ka kohë të presë dhe të shohë, ndërsa presidentja e Fed-it të Bostonit, Susan Collins, e mbajti të hapur mundësinë e një rritjeje tjetër para fundit të vitit. Vendimi i tetorit, vetëm pak ditë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, pritet tani me edhe më shumë vëmendje nga tregjet dhe nga Shtëpia e Bardhë.
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