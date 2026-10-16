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Amerika

Gjyqtari federal rrëzon padinë e administratës Trump kundër ligjeve “sanctuary” të Nju Jorkut

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Bashkia e Nju Jorkut

Të enjten, më 15 tetor 2026, gjyqtari federal Ramon Reyes në Brooklyn rrëzoi padinë e administratës Trump që kërkonte bllokimin e ligjeve të New York City, të cilat kufizojnë bashkëpunimin e qytetit me zbatimin federal të emigracionit. Siç njofton Reuters, gjykata vlerësoi se qeveria nuk kishte një bazë të vlefshme për të ngritur këtë padi.

Sipas vendimit, administrata nuk mund ta kundërshtonte ligjin e qytetit që ndalon policinë të ndalojë emigrantë me kërkesë të autoriteteve federale, sepse kjo praktikë është tashmë e ndaluar nga ligji shtetëror. Për këtë arsye, kjo pjesë e pretendimeve të qeverisë federale nuk mund të qëndronte në gjykatë.

Reyes la gjithashtu në fuqi ligjet që kufizojnë ndarjen e datave të lirimit dhe të vendndodhjes së emigrantëve. Sipas gjyqtarit, këto ligje janë të vlefshme, sepse ligji federal nuk i detyron qeveritë vendore t’i ndajnë këto të dhëna me autoritetet federale.

Gjyqtari rrëzoi edhe argumentin e mbizotërimit federal të ngritur nga administrata. Ai theksoi se qeveria federale nuk mund t’i detyrojë qeveritë vendore të ndihmojnë në zbatimin e emigracionit, duke e lënë pa mbështetje ligjore kërkesën për bllokimin e ligjeve “sanctuary” të qytetit.

Padia ishte ngritur në korrik 2025, si pjesë e fushatës së administratës Trump kundër politikave “sanctuary city”. Departamenti i Drejtësisë nuk komentoi menjëherë pas shpalljes së vendimit të së enjtes.

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