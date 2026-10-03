«De Profundis» në Coronet Theatre: Jens Harzer sjell Oscar Wilde-in në një monodramë të Berliner Ensemble-it
Kritika e BroadwayWorld e quan "triumf" produksionin gjerman me titra anglisht të Oliver Reese — shfaqet deri më 7 tetor në Notting Hill të Londrës
Berliner Ensemble kthehet në Coronet Theatre të Londrës me «De Profundis», një monodramë që i kushtohet letrës së fundit të Oscar Wilde-it, shkruar në burgun e Reading-ut mes janarit dhe marsit 1897. Siç njofton BroadwayWorld, në regjinë e Oliver Reese, aktori Jens Harzer merr rolin e Wilde-it në një produksion që luhet në gjermanisht, me titra në anglisht.
Kritika e vlerëson interpretimin si një kulm karriere: Harzer sjell në skenë një njeri të shkatërruar, por të pamposhtur — të thyer nga publiku, por që mbijeton. I mbyllur në një kuti të hollë e të lartë me mure të bardha, konceptuar nga Hansjörg Hartung, aktori zhvillon një lojë çuditërisht fizike dhe intensive, ku zemërimi për tradhtinë e Bosie-t bashkëjeton me devotshmërinë e plotë ndaj tij.
«De Profundis», letra prej 50 mijë fjalësh drejtuar ish-dashnorit Lord Alfred “Bosie” Douglas, është një prej shkrimeve më prekëse të Wilde-it — një përpjekje për ta kthyer tragjedinë personale në art. Sipas kritikës, Reese e ka mbushur produksionin me dhimbje zemre, ndërsa ndriçimi i Steffen Heinke-s dhe muzika e Jörg Gollasch-it shtojnë tensionin në një qasje skenike që përshkruhet si “qartësisht evropiane”.
«De Profundis» shfaqet në Coronet Theatre të Notting Hill-it deri më 7 tetor 2026.
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