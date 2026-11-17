Del trailer-i i parë i «Remain»: Jake Gyllenhaal dhe Phoebe Dynevor në thrillerin mbinatyror të Shyamalan dhe Nicholas Sparks
Warner Bros. publikoi trailer-in dhe posterin e filmit që del në kinema më 5 shkurt 2027 — një arkitekt i vetmuar tërhiqet në një mister vdekjeprurës në një qytet bregdetar
Warner Bros. Pictures ka publikuar trailer-in e ri dhe posterin e filmit «Remain», siç njofton Consequence. Filmi është një thriller/romancë mbinatyrore, i shkruar dhe i drejtuar nga M. Night Shyamalan, në bashkëpunim me shkrimtarin Nicholas Sparks: të dy krijuan historinë së bashku, ndërsa Shyamalan shkroi skenarin dhe merr përsipër regjinë.
Në qendër të historisë është Tate Gordon, i luajtur nga Jake Gyllenhaal, një arkitekt i vetmuar që zhvendoset në një qytet të vogël bregdetar për të përfunduar projektin e tij të fundit. Atje ai takon Wren, një grua të re magjepsëse e luajtur nga Phoebe Dynevor, e cila e nxjerr nga guaska e tij dhe e tërheq në qendër të një misteri vdekjeprurës që rëndon mbi qytetin.
Në kast janë edhe Ashley Walters, Julie Hagerty dhe Jay O. Sanders. Muzika origjinale e filmit është e James Newton Howard, ndërsa «Remain» është prodhim i Blinding Edge Pictures, i paraqitur nga Warner Bros. Pictures.
Filmi pritet të dalë në kinema më 5 shkurt 2027.
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