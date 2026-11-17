Sánchez pret Lula-n në Moncloa, të dy flasin për mbrojtjen e demokracisë përballë kërcënimit të së djathtës ekstreme
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez priti në Pallatin Moncloa presidentin brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, në vizitën e tij të parë në një vend evropian pas rizgjedhjes, dhe të dy theksuan mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare, multilateralizmit dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, priti të hënën në Pallatin Moncloa presidentin e Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, ku të dy diskutuan rëndësinë e së drejtës ndërkombëtare dhe multilateralizmit, në një kohë kur qeveria spanjolle thotë se këto shtylla të rendit global po përballen me atë që e quajti “kërcënimi i së djathtës ekstreme”, siç njofton Euronews.
“Kreu i ekzekutivit ka theksuar mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare dhe multilateralizmin, në një takim ku dy liderët trajtuan të ardhmen e Kombeve të Bashkuara dhe rëndësinë e mbrojtjes së institucioneve demokratike dhe kohezionit social”, tha qeveria spanjolle në një deklaratë. Të dy liderët diskutuan edhe agjendën e tyre dypalëshe dhe ritheksuan synimin për të vazhduar forcimin e bashkëpunimit mes Spanjës dhe Brazilit.
Pas takimit në Moncloa, Sánchez dhe Lula zhvilluan një bisedë të dytë mbi gjendjen e së majtës perëndimore dhe vizionin progresist që ndajnë, duke vënë në qendër një model që synon përmirësimin e kushteve të punës dhe taksimin e drejtë si rrugë drejt prosperitetit.
“Pata një takim produktiv me kryeministrin spanjoll”, shkroi Lula në një postim në X. “Theksuam rëndësinë e luftës kundër gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit nga e djathta ekstreme dhe të promovimit të një agjende përfshirjeje sociale që forcon demokracinë në mbarë botën.” Ai shtoi se të dy mbrojtën multilateralizmin dhe nevojën për reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, nevoja e cila, sipas tij, është bërë edhe më e dukshme nga paefektshmëria e këtij organi përballë përshkallëzimit të konflikteve të armatosura në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme.
Vizita e Lula-s në Spanjë vjen pasi ai mungoi në Samitin e 30-të Ibero-Amerikan, të mbajtur në Madrid në fillim të nëntorit, ku mungesa e tij dhe e presidentes së Meksikës, Claudia Sheinbaum, e la Sánchez-in si liderin më të spikatur të së majtës mes të pranishmëve. Takimi zhvillohet edhe në mes të fushatës zgjedhore në Spanjë: Sánchez, i cili po lufton për të qëndruar në pushtet, shpalli zgjedhje të parakohshme pasi partnerët e qeverisë refuzuan të mbështesnin një sërë masash për krizën e banesave, dhe spanjollët votojnë më 29 nëntor.
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