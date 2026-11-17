United Airlines zgjidh problemin teknologjik që vonoi nisjet, ndërprerja zgjati mbi një orë
Kompania njoftoi rreth orës 18:00 të së hënës se e kishte zgjidhur problemin teknologjik që vonoi fluturimet në nisje; 554 fluturime u vonuan gjatë ditës, por fluturimet në ajër dhe United Express nuk u prekën.
United Airlines njoftoi rreth orës 18:00 të së hënës se e kishte zgjidhur problemin teknologjik që vonoi fluturimet në nisje, siç njofton CNN, duke i dhënë fund një ndërprerjeje mbarë-sistemit që zgjati mbi një orë, sipas raportimit të Skift.
Sipas USA Today, kompania konfirmoi ndërprerjen rreth orës 17:00 dhe njoftoi zgjidhjen rreth një orë më vonë. Deri në orën 18:10, FlightAware numëronte 22 fluturime të anuluara dhe 554 të vonuara të United — rreth 17% e fluturimeve të asaj dite — shumica e vonesave nga para se të raportohej ndërprerja.
Në deklaratën e saj, të cituar nga CNN, USA Today dhe Skift, United tha: “Kemi zgjidhur një problem teknologjik që vonoi nisjet e fluturimeve. Edhe pse disa fluturime u vonuan, nuk pati asnjë ndikim në fluturimet në vazhdim, apo në fluturimet e United Express.” Kompania shtoi se nuk ka asnjë tregues që ndërprerja lidhej me sigurinë kibernetike.
Siç raporton CNN, ndërprerja preku qasjen në disa aplikacione të përdorura nga ekuipazhet e fluturimit, përfshirë planifikimin e fluturimeve, informimin për motin dhe mjetet e menaxhimit të ekuipazhit. Një alarm i brendshëm u tha pilotëve të mos dilnin nga disa sisteme, sepse mund të mos mundeshin të hynin sërish, ndërsa memoja nuk zbuloi shkakun e problemit. Zëdhënësja e FAA-së, Hannah Walden, i tha CNN-it se agjencia ishte në dijeni dhe se bëhej fjalë për një ndërprerje teknologjike të United, “jo një problem me pajisjet e FAA-së”.
Incidenti vjen vetëm pak ditë pas ndalesës mbarëkombëtare të fluturimeve më 13 nëntor, e shkaktuar nga një defekt në telekomunikacion dhe rrjet, çka e bën këtë javë një tjetër provë të vështirë për sistemin ajror amerikan.
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