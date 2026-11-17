Komisioni Evropian miraton RASONQUE-n, ilaçi i parë me shënjestër të gjerë RAS për kancerin metastatik të pankreasit
Komisioni Evropian i ka dhënë autorizimin e tregtimit RASONQUE-s (daraxonrasib) për të rriturit me adenokarcinomë metastatike të pankreasit që kanë marrë të paktën një terapi sistemike të mëparshme, me ose pa mutacion RAS të identifikuar në tumor.
Komisioni Evropian ka miratuar RASONQUE-n (daraxonrasib), ilaçin e parë me shënjestër të gjerë RAS për kancerin metastatik të pankreasit, njoftoi të hënën kompania Revolution Medicines në komunikatën e shpërndarë nga GlobeNewswire. Tabletat orale, që merren një herë në ditë, janë miratuar si monoterapi për të rriturit me adenokarcinomë metastatike të pankreasit që kanë marrë të paktën një terapi sistemike të mëparshme, pavarësisht nëse në tumorin e tyre është identifikuar apo jo një mutacion RAS.
Miratimi vjen pas opinionit pozitiv të Komitetit për Produkte Mjekësore për Përdorim Njerëzor (CHMP) të Agjencisë Evropiane të Barnave (EMA), në kuadër të një shqyrtimi të përshpejtuar me faza në projektin Cancer Medicines Pathfinder, për shkak të nevojës së lartë mjekësore ende të paplotësuar. Ai bazohet në studimin klinik të fazës 3 RASolute 302, i paraqitur në takimin vjetor 2026 të Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike dhe i botuar njëkohësisht në The New England Journal of Medicine, ku ilaçi përmbushi të gjitha pikat përfundimtare parësore dhe dytësore kryesore. Sipas rezultateve të studimit, mbijetesa e përgjithshme mesatare ishte 13.2 muaj me daraxonrasib, kundrejt 6.7 muajve me kimioterapinë standarde.
“Për dekada, mjekët që trajtojnë kancerin metastatik të pankreasit kanë pasur mundësi të kufizuara përtej kimioterapisë citotoksike”, tha dr. Thomas Seufferlein, drejtor mjekësor i Klinikës së Mjekësisë së Brendshme I në Spitalin Universitar të Ulmit. “Miratimi i daraxonrasib-it nga Komisioni Evropian përbën një përparim të rëndësishëm për pacientët me këtë sëmundje agresive dhe të vështirë për t’u trajtuar.”
Autorizimi i tregtimit vlen në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Islandë, Norvegji dhe Lihtenshtajn; ai nuk zbatohet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Zvicër, të cilat kanë procedura të veçanta miratimi. Kompania thotë se po punon me organet e rimbursimit dhe të vlerësimit në vendet e BE-së, por koha e aksesit të pacientëve do të ndryshojë nga vendi në vend, në varësi të procedurave kombëtare të çmimeve dhe rimbursimit.
Adenokarcinoma e pankreasit është forma më e zakonshme e kancerit të pankreasit dhe ndër më vdekjeprurëset: rreth 147 mijë njerëz diagnostikohen me kancer të pankreasit në Evropë çdo vit, shkalla e mbijetesës pesëvjeçare mbetet nën 10 për qind dhe rreth 80 për qind e pacientëve diagnostikohen vetëm pasi sëmundja është përhapur. Në Shtetet e Bashkuara, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) e kishte miratuar ilaçin që më 26 gusht 2026.
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