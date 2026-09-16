Dënimi i ish-krerëve të UÇK-së, presidenti i Shqipërisë: Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollos UÇK-në
Pas dënimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka reaguar presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Begaj e quajti trishtim të thellë vendimin e sotëm.
“Trishtim i thellë për vendimin e sotëm.
Vendosmëria për të apeluar vendimin është shenjë e fortë integriteti dhe qëndrueshmërie.
Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollos UÇK-në! Liria ka emër!”, shkruan ai. /Telegrafi/
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