🌤️
Tiranë 29°C · Kryesisht kthjellët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 103.30 ▼2.39%
ARI 4,392 ▲1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,896 ▼ -1.5% ETH $2,403 ▼ -3.21% XRP $1.2867 ▼ -8.13% SOL $97.0600 ▼ -3.77%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 103.30 ▼2.39 % ARI 4,392 ▲1.35 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 103.30 ▼2.39 % ARI 4,392 ▲1.35 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
Avokati i Hashim Thaçit: Ky vendim nuk është në ‘Emër të popullit të Kosovës’, përgjegjësia është hedhur mbi Thaçin Andin Hoti pas aktgjykimit në Hagë: Ku është drejtësia për mijëra viktimat shqiptare? Osmani reagon pas vendimit në Hagë: UÇK-ja, pjesa më krenare e historisë Rendimentet e bonove kalojnë 5%: fushata e Bessent po dështon dhe analistët pyesin nëse Fed-i do të ndërhyjë Kryetarët e komunave reagojnë pas dënimit të katërshes së UÇK-së në Hagë
Menu
Kosova

Dënimi i ish-krerëve të UÇK-së, presidenti i Shqipërisë: Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollos UÇK-në

· 1 min lexim

Pas dënimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka reaguar presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.

Begaj e quajti trishtim të thellë vendimin e sotëm.

“Trishtim i thellë për vendimin e sotëm.

Vendosmëria për të apeluar vendimin është shenjë e fortë integriteti dhe qëndrueshmërie.

Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollos UÇK-në! Liria ka emër!”, shkruan ai. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu