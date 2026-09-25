Muzeu 110-vjeçar i artit në Memphis mbyll dyert: rihapet si Memphis Art Museum në brigjet e Misisipit
Memphis Brooks Museum of Art mbyll të dielën kapitullin 110-vjeçar në Overton Park. Koleksioni prej mbi 10,000 veprash zhvendoset në ndërtesën e re në brigjet e lumit Misisipi, ku muzeu do të rihapet më 6 dhjetor 2026 si Memphis Art Museum.
MEMPHIS, SHBA – Një kapitull 110-vjeçar i historisë së artit në Tenesi mbyllet të dielën, më 27 shtator 2026. Memphis Brooks Museum of Art, i hapur në vitin 1916 si Brooks Memorial Art Gallery, do të mbyllë dyert në Overton Park në orën 17:00 lokale, duke shënuar fundin e një epoke për institucionin më të vjetër kulturor të qytetit.
Gjatë gjithë muajit shtator, hyrja në muze ka qenë falas, duke i dhënë publikut mundësinë për një lamtumirë me koleksionin që përfshin më shumë se 10,000 vepra arti, të cilat mbulojnë 5,000 vjet histori arti. Ekspozitat e fundit përfshijnë retrospektivën “Memphis College of Art, 1936–2020: An Enduring Legacy” dhe instalacionin “David Uzochukwu: Bodies of Water”.
Por mbyllja nuk është një lamtumirë përfundimtare. Koleksioni do të zhvendoset në një ndërtesë krejtësisht të re me vlerë 222 milionë dollarë në brigjet e lumit Misisipi, ku muzeu do të rihapet më 6 dhjetor 2026 me emrin e ri Memphis Art Museum.
Me rihapjen, muzeu do të ofrojë hyrje falas përgjithmonë për banorët e Shelby County, duke e bërë artin më të aksesueshëm se kurrë për komunitetin lokal. Nga galeria përkujtimore e vitit 1916 në një muze modern buzë lumit – institucioni hyn në shekullin e ri të ekzistencës së tij me një mision të ripërtërirë.
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