Diagnoza konfirmohet për Davies: çarje e lehtë muskulore, kapiteni i Kanadasë humb ndeshjen e kthimit ndaj Guatemalës
FC Bayern Munich konfirmoi të hënën se Alphonso Davies pësoi një çarje të lehtë muskulore në kofshën e majtë gjatë fitores 3-2 të Kanadasë në Guatemalë, pasi u ekzaminua nga stafi mjekësor i klubit. Kapiteni 26-vjeçar i Kanadasë pritet të mungojë për një periudhë, ndërsa klubi gjerman nuk dha asnjë afat për rikthimin e tij.
Sipas përditësimit të Canada Soccer të dielën vonë, të raportuar nga Joshua Kloke i The Athletic, një skaner në Toronto zbuloi një tendosje të lehtë muskulore në pjesën e poshtme të trupit. Davies u përjashtua nga ndeshja e kthimit ndaj Guatemalës dhe po udhëton drejt Gjermanisë, ku do të vazhdojë të marrë kujdes të vazhdueshëm.
Ishte një rikthim i hidhur për Daviesin, i cili po luante ndeshjen e parë si titullar për Kanadanë pas më shumë se 600 ditësh, që nga këputja e ligamentit të kryqëzuar të gjurit të djathtë në mars 2025. Ai rrëshqiti brenda zonës së vet dhe u detyrua të zëvendësohej vetëm pesë minuta pas fillimit, ndërsa Kanadaja fitoi 3-2 me golat e Oluwaseyi, Millar dhe David.
Davies i tha Kristian Jack të OneSoccer të dielën se të gjitha kujtimet e dëmtimeve të tij të kaluara iu kthyen sapo ndjeu shqetësimin, dhe se mund të kishte vazhduar të luante, por kjo nuk do t’i kishte bërë mirë as ekipit, as atij vetë.
Këtë sezon me Bayernin, Davies ka shënuar tre gola dhe ka dhënë pesë asiste në 15 ndeshje, ndërsa është nën kontratë me klubin bavarez deri në vitin 2030.
Kanadaja mbron avantazhin 3-2 në ndeshjen e kthimit sonte (e hënë, 16 nëntor, ora 20:00 ET) në BMO Field në Toronto, pa kapitenin e saj. Fituesi i çerekfinales me dy ndeshje të Ligës së Kombeve të Concacaf avancon në finalet e Ligës së Kombeve në mars dhe kualifikohet drejtpërdrejt në Kupën e Artë 2027. Në skuadrën e Kanadasë janë edhe disa lojtarë të MLS, mes tyre Luc de Fougerolles i Real Salt Lake dhe Joel Waterman i Portlandit, i cili e nisi si titullar ndeshjen e parë.
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