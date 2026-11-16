Eksperti mjeko-ligjor kundërshton autopsinë: Epstein nuk kreu vetëvrasje, por u vra në burg
Një studim i ri i ekspertit mjeko-ligjor Dr. Michael Freeman pretendon se Jeffrey Epstein u vra në burg, në kundërshtim me përfundimin zyrtar se ai kreu vetëvrasje në vitin 2019.
Siç njofton Shqiptarja.com, Jeffrey Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në Metropolitan Correctional Center në Manhattan më 10 gusht 2019, në moshën 66-vjeçare, ndërsa priste gjyqin për akuza për trafikim seksual të të miturve. Autopsia zyrtare e vitit 2019, e kryer nga mjekja ligjore e Nju Jorkut Barbara Sampson, arriti në përfundimin se ai kishte kryer vetëvrasje me varje.
Debati për vdekjen e tij është rihapur këtë javë nga një raport dhe studim i ri i ekspertit mjeko-ligjor Dr. Michael Freeman, i cili pretendon se Epstein nuk kreu vetëvrasje, por u vra në burg.
Freeman argumenton se dëmtimet në qafë, përfshirë frakturat e kockës hioide dhe të kërcit të tiroides, nuk përputhen me varjen dhe janë më në përputhje me mbytjen manuale. Ai përmend gjithashtu dëmtime në kyçet e duarve dhe në shpatulla, të cilat, sipas tij, sugjerojnë mbajtje me forcë, si dhe argumenton se trupi u lëviz dhe u pozicionua pas vdekjes.
Ka megjithatë rezerva të rëndësishme që duhen mbajtur parasysh: Freeman nuk e ekzaminoi personalisht trupin e Epsteinit, por u mbështet në dokumentet dhe fotografitë e autopsisë që i siguroi vëllai i tij, dhe studimi i tij nuk është ende i rishikuar nga kolegët.
Pozicioni zyrtar mbetet ndryshe. Një raport i Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së i vitit 2023 e konfirmoi vetëvrasjen, ndërsa një raport i FBI-së dhe Departamentit të Drejtësisë i vitit 2025 arriti në të njëjtin përfundim, duke thënë se nuk kishte prova që dikush tjetër kishte qenë në qelinë e tij. Edhe patologu mjeko-ligjor Dr. Michael Baden, i punësuar nga familja në vitin 2019, kishte vënë më parë në dyshim përfundimin e vetëvrasjes.
Çështja po rikthehet në vëmendje edhe për shkak se administrata Trump ka publikuar mijëra faqe dokumentesh lidhur me Epstein, duke e ripërtërirë debatin publik për rrethanat e vdekjes së tij.
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