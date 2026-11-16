Serbia e mbyll Ligën e Kombeve pa asnjë pikë: Greqia fiton 1:0 në Volos, “shqiponjat” në barazh për mbijetesë
Përfaqësuesja e Veljko Paunoviçit pësoi humbjen e gjashtë në po aq ndeshje të grupit A2, me golin e Masuras në minutën e 69-të, por si njëra nga dy të katërtat më të mira do të luajë në barazh për të qëndruar në Divizionin A; shorti më 20 nëntor në Nion.
Serbia u mposht 1:0 (0:0) nga Greqia në Volos, në stadiumin Panthessaliko, në raundin e fundit, të gjashtin, të grupit A2 të Divizionit A të Ligës së Kombeve, siç raporton MaxSport. Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Giorgos Masouras në minutën e 69-të, pas një krosimi të Vangelis Pavlidisit, ndërsa Masouras kishte hyrë në lojë në minutën e 61-të në vend të Douvikasit.
Humbja e gjashtë në po aq ndeshje e la Serbinë në vendin e fundit, të katërt, në grup, pa asnjë pikë. Megjithatë, “shqiponjat” do të luajnë në barazh për mbijetesë në Divizionin A, si njëra nga dy të katërtat më të mira. Gjermania, Holanda dhe Greqia e mbyllën grupin me nga 11 pikë: Gjermania e para, pasi mposhti Holandën 5:0 në Berlin, Holanda e dyta dhe Greqia e treta, ndërsa Gjermania dhe Holanda shkojnë në çerekfinale.
Shorti i barazhit do të hidhet më 20 nëntor në Nion. Kundërshtarët e mundshëm të njohur deri tani janë Sllovenia dhe Bosnja e Hercegovina, vendet e dyta të grupeve të Ligës B, ndërsa dy të tjerët do të mësohen pas ndeshjeve të nesërme. Ndeshjet e barazhit luhen në fund të marsit të vitit të ardhshëm.
Lojtari më i mirë i Serbisë ishte portieri Đorđe Petrović, i cili ndali goditjet e Tzolisit në minutat e 19-të dhe të 33-të, të Androutsosit në minutën e 22-të, të Rotas në minutën e 32-të dhe të Karetsasit në minutën e 55-të. Shansi më i mirë i Serbisë ishte ai i Nikola Milenkovićit, i cili goditi traversën në minutën e 90-të. Sipas raportimit të Tanjug-ut, kjo ishte humbja e tetë radhazi e “shqiponjave”.
Kapiteni Aleksandar Mitrović tha pas ndeshjes, sipas MaxSport, se në dhjetë minutat e fundit, pas golit të pësuar, ekipi u përpoq të luante më shumë dhe të rrezikonte, por nuk arriti asgjë konkrete dhe humbi me meritë. Sipas tij, ekipi në këtë cikël fillonte të luante vetëm pasi pësonte gol, ka mësuar shumë dhe tani fokusi është te barazhi.
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