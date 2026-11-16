Drake Callender rinovon me Minnesota United deri në 2028-29, me opsion për një sezon tjetër
Minnesota United njoftoi të hënën se portieri Drake Callender ka nënshkruar një kontratë të re dy-vjeçare e gjysmë, që e mban te Loons deri në sezonin 2028-29 të MLS, me opsion klubi për sezonin 2029-30, sipas njoftimit të klubit.
Drejtori i përkohshëm sportiv i klubit, Hank Stebbins, tha se Minnesota është e lumtur që Callender zgjodhi të angazhohej afatgjatë dhe mezi pret praninë e tij të vazhdueshme në portë, si dhe udhëheqjen e tij brenda dhe jashtë fushës.
Callender iu bashkua Minnesota-s përpara sezonit 2026 përmes një shkëmbimi me Charlotte FC — raporton MLSSoccer.com — klub për të cilin nuk bëri asnjë paraqitje zyrtare. Në sezonin e tij debutues me Loons, ai luajti të 34 ndeshjet e sezonit të rregullt: gjashtë porta të paprekura, 3.015 minuta, 105 pritje dhe një mesatare prej 1,67 golash të pësuar për ndeshje. Ai arriti fitoren e 50-të në sezonin e rregullt në fitoren 3-1 ndaj Sporting Kansas City më 28 tetor.
“Jam shumë i entuziazmuar dhe i nderuar që nënshkruaj këtë zgjatje të kontratës,” tha Callender. “Familja ime e ka shijuar vërtet kohën këtu në Minnesota. Atmosfera që krijojnë tifozët në Allianz Field është diçka e veçantë dhe jam krenar ta quaj shtëpi për dy vitet e ardhshme.”
Rrugëtimi i tij në MLS filloi me Inter Miami përpara sezonit të tyre debutues në vitin 2020. Me Miamin, ai regjistroi 19 porta të paprekura në 118 paraqitje në të gjitha garat, fitoi Leagues Cup 2023 — ku u shpall portieri më i mirë i turneut; në finalen me penallti ndaj Nashville ai shënoi penalltinë e fitores dhe priti dy goditje — si dhe Supporters’ Shield 2024, dhe ishte finalist për çmimin MLS Goalkeeper of the Year në vitin 2022.
Në nivel ndërkombëtar, Callender është thirrur nga kombëtarja e Shteteve të Bashkuara dhe ishte pjesë e skuadrave fituese të Nations League në vitet 2023 dhe 2024, ndonëse ende pret debutimin e tij zyrtar.
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