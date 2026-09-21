Diaspora dërgoi gati 700 milionë euro në Kosovë për 6 muaj — rritje 5.7 për qind
Dërgesat e diasporës arritën në 692 milionë euro në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026, sipas Bankës Qendrore të Kosovës.
Dërgesat e diasporës kosovare drejt vendit kanë arritur në 692 milionë euro në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, duke shënuar një rritje prej 5.7 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Shifrat u bënë publike nga Oda Ekonomike e Kosovës, sipas raportimit të KosovaPress.
Gjermania mbetet burimi kryesor i dërgesave, me 38.2 për qind të totalit, e ndjekur nga Zvicra me 20.4 për qind dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 6.4 për qind, duke konfirmuar edhe një herë rolin qendror të komunitetit shqiptar në Europë dhe përtej Atlantikut.
Sipas statistikave zyrtare, nga viti 2008 deri në fund të vitit 2025 diaspora ka dërguar në Kosovë gjithsej 15.2 miliardë euro, ndërsa gjatë dekadës së fundit dërgesat kanë përfaqësuar nga 12 deri në 14 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto të vendit — një shtyllë jetike e ekonomisë kosovare.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se rritja e qëndrueshme e dërgesave pasqyron lidhjen e fortë të diasporës me vendlindjen dhe kontributin e saj vendimtar në mbështetjen e familjeve, konsumit dhe stabilitetit financiar të Kosovës.
Burimi: KosovaPress
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