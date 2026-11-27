Shoqëritë civile të Armenisë dhe Azerbajxhanit mbyllin në Dilijan raundin e pestë të “Urës së Paqes”
Rreth 60 përfaqësues të shoqërisë civile, medias dhe ekspertëve nga Armenia dhe Azerbajxhani diskutuan për dy ditë në Dilijan axhendën e paqes të Uashingtonit, bashkëpunimin ekonomik dhe ndërtimin e besimit mes dy shoqërive.
Rreth 60 përfaqësues të shoqërisë civile, të medias dhe të komuniteteve analitike e të ekspertëve nga Armenia dhe Azerbajxhani mbyllën të premten në qytetin armen Dilijan raundin e pestë të tryezës së rrumbullakët të nismës “Ura e Paqes”, siç njofton AzerNews. Takimi dyditor, më 26 dhe 27 nëntor, u zhvillua në kuadër të platformës së dialogut të krijuar për të forcuar besimin dhe kontaktet e drejtpërdrejta mes dy shoqërive.
Diskutimet u përqendruan te axhenda e paqes e miratuar në Samitin e Uashingtonit më 8 gusht 2025, te mundësitë për ta forcuar dhe institucionalizuar procesin e paqes Armeni-Azerbajxhan, si dhe te masat për ndërtimin e besimit të ndërsjellë. Pjesëmarrësit shkëmbyen mendime edhe për bashkëpunimin e qëndrueshëm ekonomik, zhvillimin e tregtisë dhe të rrugëve të lidhjes në Kaukazin Jugor, çështjet humanitare, angazhimin e të rinjve dhe arsimin.
Gjatë takimit, pjesëmarrësit u takuan me sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Armenisë, Alen Simonyan, dhe me zëvendësministrin e Punëve të Jashtme, Vahan Kostanyan, ndërsa puna vijoi edhe në format komisionesh, ku u trajtuan sfidat në fusha të veçanta dhe mundësitë e bashkëpunimit. Sipas njoftimit të Këshillit Armen, takimi shënoi një hap tjetër drejt forcimit të dialogut të drejtpërdrejtë, besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit afatgjatë mes dy shoqërive.
Nisma “Ura e Paqes” mban takime të rregullta që nga takimi i parë në Jerevan më 21-22 tetor 2025; më pas u mbajt një takim në Baku më 21-22 nëntor 2025 dhe raundi i mëparshëm në Gabala të Azerbajxhanit më 10-12 prill 2026. Organizatorët thanë se nisma do të vijojë punën për ta thelluar bashkëpunimin mes shoqërive civile të dy vendeve.
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