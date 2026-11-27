IG Metall arrin marrëveshje pagash prej 4.3 për qind për deri në 3.7 milionë punëtorë të metalurgjisë gjermane
Sindikata IG Metall dhe punëdhënësit e industrisë së metaleve dhe elektrike në Gjermani mbyllën, pas 26 orësh negociatash në Mannheim, një marrëveshje pilot që rrit pagat në dy faza dhe e lidh atë me angazhime për investime dhe vende pune.
Sindikata IG Metall dhe punëdhënësit e industrisë gjermane të metaleve dhe elektrike kanë arritur një marrëveshje pilot për pagat pas raundit të katërt të bisedimeve në Mannheim, që zgjati 26 orë, siç njofton QNC News. Marrëveshja, e arritur të enjten, mbulon rreth 1.7 milionë punëtorë në Baden-Württemberg dhe në landin e Renanisë Veriore-Vestfalisë dhe pritet të shtrihet edhe në rajonet e tjera të negociimit, duke e çuar numrin total të punëtorëve të mbuluar në rreth 3.7 milionë.
Pagat do të rriten në dy faza: me 2.0 për qind nga maji 2027 dhe me 2.3 për qind të tjera nga prilli 2028, në kuadër të një kontrate 25-mujore që zgjat deri në fund të nëntorit 2028. Punëtorët do të marrin gjithashtu pagesa të njëhershme në mars 2027, nga 150 deri në 450 euro, sipas kthimit nga shitjet të kompanisë së tyre, ndërsa praktikantët do të marrin nga 70 deri në 210 euro. Sindikata kishte hyrë në bisedime me kërkesën për një rritje prej 5 për qind për 12 muaj.
Marrëveshja përmban edhe një klauzolë për investime dhe punësim, sipas së cilës disa punëtorë mund të heqin dorë nga përfitime të rëna dakord kolektivisht deri në 8 për qind të përbërësve të pagës, ose të pranojnë orë më të gjata pune, kur kompania angazhohet për investime. Punëdhënësit e përshkruan rezultatin si të dhimbshëm, por të pranueshëm për shkak të kohëzgjatjes së marrëveshjes; Arndt Kirchhoff, kreu i shoqatës së punëdhënësve Metall NRW, tha se afati 25-mujor ishte faktori që e bëri rritjen të përballueshme për kompanitë.
Marrëveshja i jep fund një mosmarrëveshjeje që solli dy raunde grevash paralajmëruese në të gjithë industrinë, dhe sindikata tha se raundi përfundimtar në Mannheim ishte më i gjati në të paktën 30 vjet. Sektori, mbi të gjitha industria e automjeteve, është nën presion nga konkurrenca e Kinës dhe tarifat më të larta të importit në Shtetet e Bashkuara, ndërsa këtë vit janë shkurtuar mijëra vende pune industriale.
Marrëveshjet pilot në industrinë e metaleve dhe elektrike tradicionalisht vendosin modelin për pagat në të gjithë prodhimin gjerman, ndaj kushtet e saj do të ndiqen me vëmendje nga sindikatat dhe punëdhënësit e sektorëve të tjerë. Vëmendja tani kthehet te fakti nëse shoqatat rajonale do ta miratojnë marrëveshjen pa ndryshime në ditët në vijim.
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