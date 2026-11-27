Portland para ndeshjes së detyrueshme ndaj Dallasit: Bassett kërkon golin e hershëm në Providence Park
Portland Timbers (nr. 7) presin FC Dallasin (nr. 2) të shtunën në Providence Park, në Ndeshjen 2 të serisë së raundit të parë të Konferencës Perëndimore, e cila luhet në formatin më të mirën nga tri ndeshjet. Ndeshja nis në orën 22:30 sipas kohës lindore (10:30 pm ET) dhe transmetohet në Apple TV, si dhe në FS1 dhe FOX Deportes, shkruan MLSSoccer.com në analizën e Jaime Uribarrit, publikuar më 27 nëntor 2026.
Pas humbjes 3-0 fundjavën e kaluar në Dallas, në ndeshjen hapëse të Audi 2026 MLS Cup Playoffs, Portlandi nuk ka më hapësirë për gabim: vetëm fitorja e mban gjallë sezonin e Timbers dhe e çon serinë në një ndeshje të tretë vendimtare, më 2 dhjetor, sërish në Teksas.
Mesfushori Cole Bassett e ka thënë qartë se çfarë kërkon kjo ndeshje. “We’re in professional sports here. This is a big game, a must-win”, tha ai, duke shtuar se mjafton një moment për ta kthyer serinë. Sipas tij, Providence Park do të jetë i zjarrtë të shtunën, ndërsa dueli i parë dhe ndërhyrja e parë do të përcaktojnë tonin e ndeshjes. Për Bassettin, një gol i hershëm, në pjesën e parë, do të ishte shumë i rëndësishëm kundër Dallasit.
Ndeshja e parë u vendos në fillim të pjesës së dytë. Mesfushori uruguaian Joaquín Valiente shënoi dy gola të shpejtë, në minutat 53′ dhe 55′, ndërsa goli i Sam Sarverit në kohën shtesë i shuajti përfundimisht shpresat e Portlandit për një përmbysje.
Sulmi i Portlandit, i udhëhequr nga Kristoffer Velde dhe David Da Costa, kishte ardhur në këtë seri në formë të mirë: Timbers fituan katër ndeshjet e fundit të sezonit të rregullt me rezultat të përgjithshëm 11-5, përpara se të mbylleshin pa gol në Toyota Stadium.
Trajneri Martí Cifuentes theksoi se në playoff duhet të jesh i fortë mendërisht përballë vështirësive, dhe se grupi i tij e ka treguar këtë. Ai tha se ekipi do të mësojë nga ndeshja në Dallas dhe se zemërimi pas humbjes duhet të kthehet në gatishmëri për të shtyrë përpara, në shtëpi, përpara tifozëve të tyre.
Nga ana e dëmtimeve, sulmuesi i krahut Ariel Lassiter është “day to day” pas një dëmtimi në kofshë në ndeshjen hapëse të serisë, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës është e shëndetshme.
Të shtunën, pra, Portlandi luan për të mbijetuar: një fitore në Providence Park nuk do të thotë vetëm barazim i serisë, por edhe një shans të fundit, më 2 dhjetor, për të vendosur gjithçka në Teksas.
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